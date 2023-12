Si è tenuta oggi, 21 dicembre 2023, la penultima estrazione lotteria scontrini ricadente in quest’anno che sta per giungere alla fine. Hanno partecipato al sorteggio gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, da lunedì 11 dicembre 2023 a domenica 17 dicembre 2023.

Il turno ha decretato 15 acquirenti fortunati e altrettanti venditori. Il gioco, infatti, prevede premi per entrambe le parti e lo stesso scontrino estratto risulta vincente sia per chi ha comprato che per chi ha venduto. Ad ogni acquirente finiscono in cassaforte 20.000 euro, a fronte di 5.000 euro destinati a ciascun venditore.

Occhio alla PEC o alla cassetta postale. È qui che arriva la comunicazione della vincita con le istruzioni per la riscossione. Bisogna farsi vivi entro 90 giorni altrimenti si perde tutto.

Serve il pagamento elettronico

La lotteria degli scontrini rappresenta un’innovativa iniziativa connessa al programma ITALIA CASHLESS, ideato dal Governo per promuovere l’adozione di strumenti elettronici di pagamento (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, ecc.).

È iniziata l’11 marzo 2021 e prevede estrazioni mensili, settimanali e annuali. Le mensili si fanno ogni secondo giovedì del mese. Quelle settimanali (dal 10 giugno 2021) si tengono ogni giovedì. Per quella annuali la data è decisa di volta in volta dall’Agenzia Dogane.

Per partecipare ai sorteggi è necessario mostrare il codice lotteria al venditore in occasione dell’acquisto di beni e servizi che si pagano con strumento elettronico. Una volta effettuato l’acquisto, lo scontrino elettronico genera automaticamente dei biglietti virtuali. Uno per ogni euro speso, fino ad un massimo di 1.000 biglietti per ciascun scontrino.

Alcuni acquisti non rientrano nei criteri di partecipazione, tra cui quelli di importo inferiore a un euro, gli acquisti online e quelli effettuati nell’ambito di attività d’impresa, arte o professione. Esclusi anche gli acquisti documentati con fatture elettroniche e quelli per i quali è stato fornito il codice fiscale al momento dell’acquisto ai fini della detrazione in dichiarazione redditi (ad esempio gli acquisti di medicinali).

Lotteria scontrini, i 15 fortunati del 21 dicembre 2023

Nel 2024, a questa formula, dovrebbe affiancarsi anche la lotteria scontrini istantanea. Intanto, questi i 15 codici vincenti dell’estrazione 21 dicembre 2023:

1859-0047 53SNS300151 01840002

1643-0224 99SEA003427 04430002

1996-0012 99MEY053636

1268-0010 53SNS303271 00760003

1588-0146 99MEY036929

1700-0048 2CITP001149

1964-0133 53SNS300357 11010032

1903-0019 53SNS300764 10790027

1651-0037 99SEA002811 11310008

1969-0016 53SNS300578 00310012

2652-0038 53SNS301154 61930020

1699-0097 88I24006043

1918-0012 53SNS300463 10080006

0678-0011 96MK3024302

1901-0037 53SNS300792 10680028.

Ricordiamo che uno scontrino una volta estratto non partecipa ai sorteggi (mensili, settimanali e annuali) successivi. Sul sito istituzionale del gioco sono disponibile il calendario completo e biglietti vincenti di tutti i sorteggi lotteria scontrini in esame.

Prossimo turno il 28 dicembre 2023, con gli scontrini che vanno da lunedì 18 dicembre 2023 a domenica 24 dicembre 2023.