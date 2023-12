Il 14 dicembre 2023 segna il giovedì fortunato per 25 acquirenti e altrettanti venditori, grazie alla doppia estrazione della lotteria scontrini.

In questa giornata, si è tenuto il sorteggio mensile, coinvolgendo gli scontrini (dotati di codice lotteria) emessi nel mese di novembre 2023, e il sorteggio infrasettimanale, comprendente gli scontrini da lunedì 4 dicembre 2023 a domenica 10 dicembre 2023.

Dall’estrazione mensile, ben 10 acquirenti hanno la felicità di vincere un premio consistente di 100.000 euro ciascuno, mentre altrettanti 10 venditori festeggiano un riconoscimento di 20.000 euro a testa. Nel contesto dell’estrazione settimanale, altri 15 fortunati acquirenti sono premiati con 25.000 euro ciascuno, mentre 15 venditori ricevono un premio di 5.000 euro ognuno.

Stesso scontrino doppio vincitore

La lotteria scontrini, lanciata l’11 marzo 2021, offre estrazioni mensili, settimanali (dal 10 giugno 2021) e annuali. Il turno mensile si fa ogni secondo giovedì del mese con riferimento agli scontrini del mese prima. I sorteggi settimanali si fanno ogni giovedì e vi partecipano gli scontrini che vanno dal lunedì a domenica della settimana precedente. Per le estrazioni annuali la data è decisa di volta in volta dall’Agenzia Dogane e vi partecipano gli scontrini dell’anno prima.

Ogni euro di spesa equivale a un biglietto virtuale, con un limite massimo di 1.000 biglietti per scontrino.

La partecipazione al gioco richiede il possesso del codice lotteria, da mostrare al venditore al momento dell’acquisto, e il pagamento della spesa con strumento elettronico.

I fortunati estratti vengono informati della vincita tramite PEC o raccomandata e hanno un periodo di 90 giorni per reclamare il premio. La mancata presentazione entro questo termine comporta la perdita del premio.

È importante sapere che uno scontrino estratto non partecipa ad altri sorteggi successivi. Sul sito ufficiale della lotteria degli scontrini è disponibile un calendario completo con le date dei sorteggi passati e futuri, offrendo trasparenza e accessibilità a tutte le informazioni necessarie per i partecipanti.

I codici fortunati della lotteria scontrini 14 dicembre 2023

In attesa che prenda il via anche la lotteria scontrini istantanea, ecco i 25 codici vincenti della doppia estrazione del 14 dicembre 2023 (lo stesso codice è vincente sia per l’acquirente che per il venditore).

I codici vincenti dell’estrazione mensile

1417-0037 99MEY038635

1579-0089 99SEA003883 07510001

1598-0161 96MKR003846

1751-0126 96SRT000236 37820006

1896-0034 53SNS300776 20180024

1708-0084 96SRT000479 18640002

1355-0164 99IEB017834

1884-0015 53SNS300809 10740026

2218-0156 99MEY018125

1929-0117 53SNS300567 00320014.

I codici vincenti estrazione settimanale

1904-0059 53SNS300572 06560003

1743-0004 53SNS303343 30760003

1762-0003 96SRT000923 00280118

1830-0296 3BIWB003933

1702-0050 53SNS302856 20090010

1696-0130 53SNS303154 20190019

1798-0041 3BSDP000391 05330010

1597-0005 99MEX025063

1109-0121 53SNS302998 11690004

1445-0008 80I14006001

1881-0045 53SNS300872 10400019

1769-0002 96SRT000904 00300113

1125-0079 88S25001307 02030055

1634-0168 88I24001226

1671-0024 99MEY038560.

Prossima appuntamento giovedì 21 dicembre 2023.