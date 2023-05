Lotteria scontrini 11 maggio 2023, i vincenti del doppio turno

Un turno doppio oggi, 11 maggio 2023, per la lotteria scontrini. Hanno avuto luogo sia l’estrazione settimanale che quella del mese. Alla prima hanno preso parte gli scontrini trasmessi al sistema dal lunedì 1° maggio 2023 a domenica 7 maggio 2023. Al sorteggio mensile, invece, hanno partecipato gli scontrini del mese di aprile 2023.

Questa cosa si ripete ogni secondo giovedì del mese, quando si danno appuntamento sia l’estrazione infrasettimanale (che si fa ogni giovedì di ogni settimana dell’anno) sia quella mensile (che si fa ogni secondo giovedì di ogni mese).

Quelle infrasettimanali hanno preso il via il 10 giugno 2021 e vi prendono parte gli scontrini trasmessi dal lunedì alla domenica della settimana prima. A quelle mensili (iniziate l’11 marzo 2021), vi prendono parte gli scontrini del mese prima.

Previste anche estrazioni annuali. Ma l’Agenzia delle Dogane deve ancora decidere quando si dovrà fare la prima a cui parteciperanno gli scontrini trasmessi dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021.

Presto a questa formula periodica si affiancherà anche una formula di lotteria scontrini istantanea.

I premi di ogni estrazione

Lo stesso scontrino vincente lo è sia per chi ha comprato sia per chi ha venduto. Infatti, sono previsti premi per entrambi. Si consideri anche che una volta estratto, lo scontrino non farà parte dei sorteggi successivi.

Ogni estrazione settimanale vincono 15 acquirenti (25.000 euro ciascuno) e 15 venditori (5.000 euro ciascuno).

Ogni turno mensile vincono 10 acquirenti (100.000 euro ognuno) e 15 venditori (20.000 euro ciascuno).

Al sorteggio annuale vinceranno solo un acquirente e un venditore, rispettivamente 5.000.000 di euro e 1.000.000 di euro.

I vincitori ricevono comunicazione della vincita tramite PEC o raccomandata ed hanno 90 giorni di tempo per riscuotere il premio, altrimenti è perso. Su sito istituzionale lotteria scontrini è pubblicato il calendario di tutte le estrazioni fatte e ancora da farsi.

I 10 codici vincenti dell’11 maggio 2023 (estrazione settimanale)

Per il turno mensile dell’estrazione lotteria scontrini di oggi 11 maggio 2023, sono questi i 10 codici vincenti per i fortunati acquirenti e venditori:

1387-0164 88S25001057 09680001

1362-0082 3BSDP001131 03000005

1874-0114 99MEX017658

2920-0024 99MEX029535

1038-0027 88S25000410 05020034

1406-0041 3BSDP001115 07450013

1590-0149 88S25000500 80500009

1665-0120 53SNS302466 01060011

2020-0334 53SNS300526 00190009

1593-0005 96MBX700744.

I 15 biglietti vincenti dell’11 maggio 2023 (sorteggio settimanale)

Per il turno infrasettimanale del sorteggio lotteria scontrini di oggi 11 maggio 2023, sono questi i 15 codici vincenti per i fortunati acquirenti e venditori: