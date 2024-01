L’urna virtuale di oggi, 11 gennaio 2024, ha decretato vincenti 25 acquirenti e 25 venditori per il sorteggio lotteria scontrini. Di questi, 15 acquirenti e 15 venditori sono venuti fuori dal sorteggio infrasettimanale a cui hanno preso parte gli scontrini trasmessi al sistema da lunedì 1° gennaio 2024 a domenica 7 gennaio 2024. Gli altri 10 acquirenti e 10 venditori fortunati, invece, sono stati estratti dal turno mensile a cui hanno preso parte gli scontrini del mese di dicembre 2023.

Per i vincenti dell’estrazione settimanale, a ciascun acquirente estratto finiscono in tasca ben 25.000 euro, a fronte dei 5.000 euro destinati a ciascun venditore.

Doppio sorteggio una volta al mese

Per il turno mensile, a ogni acquirente fortunato finiscono 100.000 euro e ad ogni venditore 20.000 euro.

Il gioco, ricordiamo, ha preso il via il giorno 11 marzo 2021 con la prima estrazione avente ad oggetto gli scontrini di febbraio del medesimo anno. Successivamente, ogni secondo giovedì del mese, da allora, si tiene un sorteggio a cui partecipano gli scontrini del mese prima (estrazioni mensili).

Il 10 giugno 2021 hanno tagliato il nastro di partenza anche le estrazioni infrasettimanali. In sostanza, da quella data, ogni giovedì si fa anche un sorteggio con riferimento agli scontrini che vanno da lunedì a domenica della settimana precedente (estrazione settimanale).

Ne consegue che, ogni secondo giovedì del mese il turno raddoppia in quanto c’è sia il sorteggio mensile che quello infrasettimanale, per un totale di 25 biglietti estratti.

Previste anche estrazioni annuali con data che viene fissata di volta in volta dall’Agenzia Dogane. Vi partecipano gli scontrini dell’anno prima con premio da 5.000.000 euro per l’acquirente e 1.000.000 di euro per il venditore.

Due regole fondamentali da ricordare: lo scontrino una volta estratto non partecipa ai futuri sorteggi e lo stesso scontrino estratto è vincente sia per chi ha comprato che per chi ha venduto.

Estrazione 11 gennaio 2024, i codici vincenti lotteria scontrini

Mentre continuano le estrazioni periodiche (settimanali, mensili e annuali), dove per partecipare serve mostrare al venditore il codice lotteria, presto dovrebbe prendere il via anche la lotteria scontrini con vincita istantanea.

A seguire i codici vincenti dell’estrazione lotteria scontrini dell’11 gennaio 2024. Si tenga presente che i fortunati riceveranno comunicazione ufficiale della vincita sulla PEC o per raccomandata. Da quel momento si avranno 90 giorni di tempo per reclamare il premio altrimenti è perso:

Codici vincenti estrazione mensile 11 gennaio 2024

1793-0102 53SNS302386 00310029

1611-0023 88I24004718

1716-0097 53SNS302415 00190026

1676-0312 99MEX055641

1692-0111 53SNS303362 30820010

1971-0082 53SNS300357 11010032

1137-0020 72MU1077957

1256-0059 53MN2022872

1591-0069 3BSDP001152 90820020

1796-0279 3BSDP000420 00240003.

Codici vincenti estrazione settimanale 11 gennaio 2024

1510-0035 53SNS300214 00510003 127,55

1782-0240 88I24003582 56,84

1127-0006 72MU1057956 874,20

1810-0010 99SEA001906 B1830035 60,48

1927-0041 53SNS301941 00020046 96,32

1523-0032 53SNS302521 00230041 27,09

1956-0061 53SNS300593 00450007 136,41

1810-0126 53SNS303466 03150002 41,13

0075-0145 88S25000823 04120005 109,84

0086-0071 1BMPX055276 25,16

1282-0126 3BSDP001885 90840012 47,74

1626-0040 3BSDP001232 00450005 73,51

1866-0158 99SEA002440 10180001 12,61

1807-0003 96MEV064660 11,50

0691-0122 72MU1068394.

Prossimo appuntamento con l’estrazione settimanale del 18 gennaio 2024. Trovi qui il calendario estrazioni lotteria scontrini.