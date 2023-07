“Mentre gli oggetti raggiungono un processo di raffinatezza e complessità tecnologica sempre più avanzata, testimoniando un progresso della civiltà, l’uomo invece non fa altro che regredire. Prendiamo lo smartphone. Ogni anno si arricchisce di nuove funzionalità e nuovi materiali, mentre noi ingobbendoci sullo schermo e digitando emoticon del tutto simili ai graffiti delle caverne, ci avviciniamo sempre di più all’uomo primitivo“, afferma Fabrizio Caramagna.

Ormai alla portata di tutti, gli smartphone sembrano essere sempre più spesso il prolungamento del corpo di molte persone. A partire dalle e-mail fino ad arrivare alle app di messaggistica istantanea, sono tante le volte in cui ci ritroviamo a mettere mano sul nostro dispositivo mobile. Soffermandosi su quest’ultimo è bene sapere che i titolari di Legge 104 hanno diritto a delle importanti agevolazioni. Ma quanti cellulari possono acquistare? Ecco come funziona.

Le agevolazioni per comprare dispositivi ed apparecchiature elettroniche a prezzi scontati

I titolari di Legge 104 e i familiari che hanno fiscalmente a carico una persona con disabilità hanno diritto a diverse agevolazioni. Tra queste si annovera la possibilità di acquistare protesi, ausili, dispositivi ed apparecchiature elettroniche a prezzi ridotti. Entrando nei dettagli, così si legge sul sito dell’Agenzia delle Entrate, per l’acquisto di altri mezzi di ausilio e sussidi tecnici e informatici si ha diritto alle seguente agevolazioni:

“detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici

Iva agevolata al 4% per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici

detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti

detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi”.

Legge 104, quanti cellulari è possibile acquistare

Tra i dispositivi che è possibile acquistare a prezzi scontati grazie alla Legge 104 si annoverano i cellulari.

Questo a patto che il dispositivo in questione sia in grado di offrire dei benefici alla persona con disabilità, a seconda della suaA titolo di esempio è possibile acquistare uno smartphone che presenta un sistema di richiesta soccorso adatto per le persone non vedenti.

Questo vuol dire che non è possibile beneficiare delle agevolazioni legge 104 per ogni tipo di smartphone. È bensì necessario che vi sia un collegamento funzionale, così come appositamente indicato sul verbale di invalidità o accertato dal medico curante. Tale certificazione deve essere consegnata al rivenditore, in modo tale da usufruire dell’Iva agevolata al 4%. In sede di dichiarazione dei redditi, inoltre, si può beneficiare della detrazione al 19%.

Ma quanti cellulari è possibile acquistare con la Legge 104? Ebbene, la normativa non fornisce indicazioni dettagliate in merito. In linea generale è possibile affermare che è possibile acquistare, senza rischiare di incorrere in problemi, almeno due dispositivi contemporaneamente o comunque in un arco di tempo limitato. Questo è possibile perché un cellulare può essere utilizzato dal disabile e l’altro dal familiare che ha il soggetto in questione fiscalmente a carico. Ma non solo, se poco tempo dopo aver acquistato uno smartphone non si vuole più utilizzarlo, allora è possibile acquistare un altro.

È bene però non esagerare. Già dopo il secondo acquisto nel breve periodo, infatti, si potrebbe attirare l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate. L’istituto in questione darebbe così il via a dei controlli volti a bloccare eventuali illeciti. Dopo un periodo medio-lungo, invece, non ci dovrebbero essere problemi, poiché una volta ottenute le agevolazioni è possibile beneficiarne fino a quando si ha diritto alla Legge 104.