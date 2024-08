Si paga il bollo sulle auto a metano? Come canta Alessandra Amoroso con il brano Stupendo fino a qui: “Io rifarei tutto, i passi falsi e litigare. Fare di una macchina la casa in cui abitare. Stringerti ed avere la certezza che ti sto per perdere. Un’altra volta, stupendo fino a qui”. L’auto ricopre un ruolo importante nella vita di tutti noi.

Innanzitutto ci permette di raggiungere in modo facile e veloce le mete di nostro interesse. Ma non solo, può rivelarsi lo scenario di alcuni dei momenti più belli e tristi della nostra esistenza.

Le auto a metano pagano il bollo?

Oltre ai tanti vantaggi, purtroppo, non mancano alcune note dolenti. Basti pensare ai varicome, ad esempio, quelli per il carburante e l’assicurazione.

Tra le spese più odiate dagli automobilisti si annovera senz’ombra di dubbio il bollo auto. Quest’ultimo deve essere pagato ogni anno da tutti coloro che possiedono un veicolo a prescindere dal fatto che circoli effettivamente per strada oppure resti fermo in garage tutto l’anno. A tal proposito è bene sapere che, in base a quanto si evince dall’articolo 17, comma 5, della legge numero 449 del 27 dicembre 1997:

“L’importo della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose:

a) omologati per la circolazione esclusivamente mediante l’alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano se dotati di dispositivi tecnici conformi alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive modificazioni, ovvero alla direttiva 91/542/CEE del Consiglio, del 1 ottobre 1991, e successive modificazioni;

b) autoveicoli azionati con motore elettrico per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dall’articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39″.

Gli automobilisti, quindi, hanno diritto ad una riduzione del 75% sulla tassa automobilistica delle vetture con un’alimentazione esclusiva a metano.

Tale riduzione non viene riconosciuta automaticamente.

I soggetti interessati devono bensì provvedere a fare apposita richiesta attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate, avendo l’accortezza di fornire la documentazione che attesti che l’auto è alimentata a metano.

Chi ha diritto all’esonero dal pagamento della tassa automobilistica

Oltre a questa importante agevolazione riconosciuta a livello nazionale, è bene sapere che ci sono degli automobilisti che hanno diritto in determinati casi all’esenzione dal pagamento del bollo auto. Ad esempio le persone disabili e i famigliari di cui risultano fiscalmente a carico hanno diritto all’esenzione permanente dal bollo auto. Ma non solo, stando alla normativa vigente, chi compra un’auto elettrica ha diritto all’esonero dal pagamento della tassa automobilistica per i primi cinque anni.

Ogni regione, comunque, decide in autonomia. Al momento, ad esempio, in Lombardia e Piemonte tale tipologia di esenzione è permanente. In caso di dubbi, comunque, il consiglio è di rivolgersi agli uffici territoriali di competenza per ottenere informazioni dettagliate in merito. In questo modo è possibile sapere se si ha diritto o meno all’esonero dal pagamento del bollo auto e, in caso di responso positivo, le modalità e tempistiche da rispettare per accedere a tali agevolazioni.