Inps, invalidità civile senza visita medica: tempi più stretti per il riconoscimento

Dimentichiamoci i tempi biblici e le procedure farraginose per il riscontro dell’invalidità civile. Oggi è tutto molto più semplice e veloce al punto che anche le visite medico-legali diventano spesso superflue. Un vantaggio per i soggetti in difficoltà, ma anche per l’amministrazione.

Le novità, gai adottate durante la pandemia con le restrizioni applicate per la salvaguardia sanitaria, sono diventate oggi definitive. A spiegarlo è l’Inps con il messaggio n. 1060 del 17 marzo 2023 con il quale illustra le semplificazioni in materia di accertamento di invalidità civile. Tutto parte dal decreto Semplificazioni n. 76 del 2020 a cui si sono poi aggiunti anche i fondi europei per la riduzione dei tempi della burocrazia.

Invalidità civile: iter più veloce per il riconoscimento

Gli obiettivi, così come illustrati dal Pnnr per quanto concerne le prestazioni legate all’invalidità civile, sono sostanzialmente quelli di velocizzare e automatizzare ulteriormente il processo di liquidazione. Ciò avviene in particolare rendendo disponibile al personale medico, informazioni e documentazioni utili per la valutazione dello stato di invalidità a distanza.

La visita medica del soggetto presso i sanitari l’accertamento della invalidità civile e l’handicap è quindi superflua in quattro casi su cinque. In base alle disposizioni contenute nel messaggio Inps

le commissioni mediche preposte all’accertamento sanitario sono autorizzate a definire i verbali sulla base della sola documentazione prodotta dal richiedente, a condizione che la documentazione allegata dall’istante consenta una valutazione obiettiva.

Tutto si basa, quindi, sull’accertamento delle prove documentali che vengono trasmesse online al Inps. Solo nel caso i documenti forniti non dovessero consentire alla commissione una valutazione sufficiente del quadro clinico, la persona sarà convocata a visita diretta presso la commisisone.

Documentazione sanitaria solo online

Allo scopo di agevolare e semplificare l’iter sanitario per il riconoscimento dell’invalidità civile, l’Inps informa che sul proprio sito internet è stato rilasciato apposito servizio, denominato

“Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”.

Questo servizio consente alle persone che chiedono il riconoscimento dello stato invalidante e/o di hadicap di trasmettere direttamente online all’Istituto la documentazione sanitaria in suo possesso.

Ciò ai fini dell’accertamento medico legale per la definizione agli atti delle domande in attesa di valutazione sanitaria di prima istanza/aggravamento o di revisione di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità.

La documentazione da trasmettere online è accettata solo in formato PDF e di dimensione massima di 2 MB per documento. La documentazione trasmessa è disponibile alla commissione medico-legale, che potrà pronunciarsi con l’emissione di un verbale agli atti che verrà poi trasmesso al cittadino a mezzo di raccomandata A/R.