Perché si torna a parlare con preoccupazione del rischio di patrimoniale sui BTP? Vediamo cosa c’è dietro e se si tratta in effetti di un rischio concreto o se sono solo voci infondate. E’ possibile considerare i BtP come un bene rifugio per i risparmiatori?

I BTP nel mirino del Fisco?

In un momento in cui i titoli di Stato italiani (BTP) attirano gli investitori con rendimenti allettanti, si profila all’orizzonte una questione non trascurabile che potrebbe influenzare il futuro della ricchezza investita.

Il Dilemma del Debito Pubblico

Attualmente, i conti titoli sono soggetti a una tassazione dello 0,20% annuo . Tuttavia, si paventa la possibilità di un ulteriore onere fiscale che potrebbe incidere significativamente su questi strumenti finanziari prediletti.

La storia delle finanze pubbliche italiane è segnata da periodi di tensione, con un debito che ha visto una significativa escalazione, in particolare dopo il 2008, a seguito delle misure adottate per fronteggiare la Grande Crisi finanziaria, e ulteriormente con l’arrivo della pandemia da COVID-19. Questi eventi hanno costretto i governi ad aumentare la spesa pubblica, accendendo nuovo debito. Ora, di fronte alla necessità di equilibrare i conti, l’Italia si trova in una posizione delicata, con i BTP che offrono rendimenti superiori a quelli dei titoli greci, sottolineando i rischi percepite dal mercato.

Le Opzioni Sul Tavolo

Con l’obiettivo di ridurre il debito senza gravare ulteriormente sul lavoro, e quindi su una competitività già messa alla prova, il governo potrebbe considerare altre fonti di entrata:

Aumentare le imposte sugli immobili, un bene immobile per eccellenza.

Reintrodurre la tassa di successione, aumentando il carico fiscale sul trasferimento di ricchezze.

Considerare un’imposta specifica sui titoli di Stato, che potrebbe interessare direttamente gli investitori in BTP.

Queste misure, pur essendo speculative, riflettono la necessità di trovare soluzioni sostenibili per il debito pubblico che continua a crescere, in un contesto dove il rapporto debito/PIL si riduce solo se la crescita economica supera i tassi di interesse, una sfida resa ancora più ardua dall’attuale contesto di tassi elevati.

Il Futuro degli Investimenti in BTP

L’orientamento verso i piccoli risparmiatori, come dimostrato dall’emissione del BTP Futura, indica una strategia di coinvolgimento diretto della cittadinanza nel finanziamento del debito. Tuttavia, con il cambio di rotta dei mercati e la fine dei programmi di allentamento quantitativo da parte della BCE, il contesto si è trasformato, portando a riflettere sul rischio di un prelievo forzoso sui risparmi investiti in titoli di Stato.

Il parallelo con le misure drastiche adottate in passato, come l’imposta sulla liquidità introdotta nel 1992, alimenta il timore di un intervento simile che potrebbe ridurre il valore di rimborso o introdurre un’imposta una tantum sui BTP.

Strategie di Difesa

In un’epoca in cui rendimento e rischio sono più intrecciati che mai, l’attuale attrattiva dei BTP potrebbe rivelarsi un’illusione. L’incremento del rendimento è spesso indicativo di un rischio maggiore. La nostra raccomandazione è di procedere con cautela riguardo gli investimenti in titoli pubblici italiani, considerando la diversificazione come strategia prudente, magari attraverso ETF obbligazionari che offrono esposizione a un’ampia gamma di titoli governativi, mitigando il rischio specifico legato al singolo emittente.

In conclusione, la situazione attuale richiede una riflessione approfondita sulle proprie strategie di investimento, tenendo conto del potenziale impatto di future misure fiscali sul rendimento dei propri risparmi.

Riassumendo