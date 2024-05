Nell’ambito delle politiche sociali e del welfare, il legislatore italiano continua a mostrare un forte impegno verso il sostegno delle famiglie, in particolare delle madri lavoratrici. Queste ultime, spesso alle prese con le sfide di una carriera professionale e gli impegni familiari, trovano ora un nuovo alleato nella legge di bilancio 2024, specificatamente nella legge n. 213/2023. Tra le novità più significative introdotte da questa legge, emerge il “bonus mamma”, una misura destinata a sostenere economicamente questa categoria.

Il bonus mamma è un’iniziativa che si rivolge a tutte le madri lavoratrici, incluse quelle appartenenti alle forze armate e alla pubblica amministrazione, offrendo loro un notevole sollievo finanziario.

Come averlo

Questo beneficio si concretizza in un esonero totale dai contributi previdenziali a carico della lavoratrice, applicato direttamente sulla busta paga. È un’opportunità che mira a ridurre il divario di genere nel mercato del lavoro, riconoscendo il doppio carico di responsabilità che le madri lavoratrici spesso portano.

Per quanto riguarda i dettagli di eleggibilità, il bonus è disponibile per le madri di tre o più figli fino al 18° anno di età del figlio minore, e si estende per il periodo del triennio 2024-2026. Inoltre, è accessibile anche alle madri di due figli, ma solo per l’anno 2024 e, comunque, fino al 10° anno di età del figlio minore. Un requisito fondamentale è possedere un contratto di lavoro a tempo indeterminato per poter beneficiare di questa agevolazione.

L’INPS, l’istituto nazionale preposto alla gestione della previdenza sociale, ha sviluppato una serie di istruzioni operative bonus mamma per facilitare l’applicazione di questo esonero. Con la Circolare n. 27 del 2024, l’istituto ha delineato chiaramente i criteri e le modalità con cui le madri lavoratrici possono richiedere e ottenere il bonus. L’agevolazione prevede un tetto massimo di 3.000 euro annui per beneficiaria, mantenendo invariata al 100% l’aliquota per il calcolo delle prestazioni pensionistiche nonostante l’esonero.

Le interessate devono presentare una specifica richiesta al loro datore di lavoro per attivare il bonus. Le madri del settore privato possono farlo tramite un modulo cartaceo denominato “bonus mamma”, mentre quelle della pubblica amministrazione devono utilizzare la piattaforma NoiPA. Quindi, ad esempio, il bonus mamma militare si chiede tramine NoiPA.

Bonus mamma, l’applicativo INPS per comunicare i dati dei figli

Nella domanda bonus mamma presentata al datore, la lavoratrice inserisce i codici fiscali dei propri figli. Tuttavia, le madri possono comunicare questi dati direttamente all’INPS in un secondo momento. A questo scopo, l’Istituto era chiamato a sviluppare e rendere operativo l’apposito applicativo web.

Ecco, quindi, che l’INPS ha annunciato, con il Messaggio n. 1702 del 6 maggio 2024, il rilascio dell’applicativo “Utility Esonero Lavoratrici Madri”. Questo strumento online permette alle madri lavoratrici che usufruiscono del bonus di comunicare i dati necessari all’ente.

L’accesso all’applicativo è possibile 45 giorni dopo la fine del mese di competenza in cui il datore di lavoro ha inserito per la prima volta il beneficio dell’esonero nel flusso Uniemens. Stabilito anche un termine di scadenza. La lavoratrice ha 7 mesi a disposizione dal primo giorno del mese successivo al mese di competenza in cui il datore di lavoro ha esposto per la prima volta l’esonero nel flusso Uniemens.

Riassumendo