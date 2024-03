La CU 2024 (anno d’imposta 2023) INPS non è rilasciata solo ai pensionati ma anche a coloro che percepiscono altre prestazioni previdenziali. Come, ad esempio, a coloro che nel 2023 hanno percepito la NASPI o coloro che hanno percepito la CIG (cassa integrazione). Con riferimento ai percettori di cassa integrazione, tuttavia, non sempre la CU è rilasciata dall’INPS. In alcuni casi è rilasciata dall’azienda.

In primis, ricordiamo che la CU 2024 dell’INPS certifica le prestazioni erogate e le ritenute operate su dette prestazioni nell’anno d’imposta 2023.

Come reperire la Certificazione Unica dell’INPS

Serve al contribuente per fare la propria dichiarazione redditi. Il rilascio del modello al percettore doveva avvenire entro il 18 marzo 2024 (il 16 marzo era sabato). Diverse sono le modalità attraverso cui il percettore stesso o un suo delegato possono reperire la certificazione.

Coloro che nel 2023 hanno percepito prestazioni dall’istituto nazione di previdenza sociale possono trovare la CU 2024 dell’INPS scaricandola dall’area personale MyINPS al percorso “I tuoi servizi e strumenti”, “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS”, “Certificazione Unica 2024 (Cittadino)”. Per l’accesso è necessario autenticarsi con credenziali SPID, CIE o CNS.

I pensionati possono trovare e scaricare il modello anche tramite il servizio online “Cedolino della pensione”.

La CU 2024 è disponibile altresì sull’app INPS Mobile per dispositivi Android e Apple iOS, utilizzando le credenziali personali e il servizio “Certificazione Unica”.

In alternativa ai servizi web è possibile reperire il modello rivolgendosi direttamente a patronati e CAF. Oppure è possibile fare richiesta tramite PEC all’indirizzo [email protected]. In tale ultimo caso bisogna allegare copia del documento in corso di validità e se la richiesta è fatta da delegato, anche delega e copia documento del delegato. La CU 2024 sarà spedita sull’indirizzo PEC da cui è partita la richiesta.

Ultime due strade percorribili sono il numero verde dedicato 800 434320 oppure il Contact center multicanale al numero 803 164 oppure al numero 06 164164.

CU 2024 per la cassa integrazione: quando la rilascia l’INPS

Con riferimento a coloro che nell’anno d’imposta 2023, hanno percepito la CIG (cassa integrazione guadagni) oppure la CIGO (cassa integrazione guadagni ordinaria) e che devono recuperare la relativa CU 2024 occorre distinguere a seconda che la prestazione sia stata pagata dall’INPS o direttamente dall’azienda. In particolare:

se nel 2023, il lavoratore ha percepito la CIGO, la Certificazione Unica 2024 è emessa esclusivamente dal datore di lavoro. Dunque, bisogna rivolgersi all’azienda se questa non l’ha già consegnata entro il 18 marzo 2023. In questo caso, comunque, la Certificazione Unica comprende conguaglio fatto dall’azienda stessa tra reddito di lavoro dipendente e cassa integrazione

se, invece, trattasi di CIG pagata direttamente dall’INPS, la Certificazione Unica 2024 avente ad oggetto la cassa integrazione stessa, è rilasciata direttamente dall’INPS e recuperabile secondo le indicazioni sopra riportate.

Ne consegue anche che, nel secondo caso, se il lavoratore nel 2023 ha fatto mesi di CIG e altri mesi ha lavorato, avrà due CU 2024. Quella rilasciata dall’azienda per i mesi di lavoro e quella dell’INPS per la CIG.

Riassumendo