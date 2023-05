“Il Maestro disse a un suo allievo: Yu, vuoi che ti dica in che cosa consiste la conoscenza? Consiste nell’essere consapevoli sia di sapere una cosa che di non saperla. Questa è la conoscenza“, affermava Confucio. Conoscere tutto ciò che ci circonda, purtroppo, non è possibile. Tante, d’altronde, sono le cose, le persone e gli eventi che sfuggono alla nostra vista e al nostro sapere.

Avere l’ambizione di sapere più cose possibili, però, non è di certo sbagliato. Anzi, molte volte può rivelarsi particolarmente utile. Basti pensare all’importanza di restare sempre aggiornati sulle possibile agevolazioni a cui si ha diritto come, ad esempio, gli sconti sull’Imu. Ecco di quali si tratta.

IMU, sconti dal 25 al 50%: 7 bonus da conoscere

Acronimo di Imposta Municipale Propria, anche quest’anno l’Imu peserà sulle tasche di molti proprietari di immobili. Evitare di dover fare i conti con una vera e propria stangata, però, è possibile.

Sconto del 25% dell’Imu per gli immobili concessi in affitto con canone concordato . Per beneficiare di tale opportunità è necessario rivolgersi al Comune di competenza in modo tale da ottenere informazioni dettagliate in merito alla documentazione da presentare.

. Per beneficiare di tale opportunità è necessario rivolgersi al Comune di competenza in modo tale da ottenere informazioni dettagliate in merito alla documentazione da presentare. Bonus Imu al 50% . Come stabilito dall’articolo 1, comma 747 della legge di Bilancio 2020, come pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la base imponibile è ridotta del 50% in presenza di fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico. Tale discorso vale anche per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

. Come stabilito dall’articolo 1, comma 747 della legge di Bilancio 2020, come pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la base imponibile è ridotta del 50% in presenza di fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico. Tale discorso vale anche per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Bonus Imu per immobili in comodato d’uso a genitori, figlio o parenti entro il primo grado . Grazie a questa agevolazione si ha diritto ad una riduzione del 50% dell’aliquota IMU, a patto che i parenti a cui viene concessa casa la utilizzano come abitazione principale. Sono esclusi da tale bonus gli immobili di lusso.

. Grazie a questa agevolazione si ha diritto ad una riduzione del 50% dell’aliquota IMU, a patto che i parenti a cui viene concessa casa la utilizzano come abitazione principale. Sono esclusi da tale bonus gli immobili di lusso. Esenzione Imposta Municipale propria per case occupate. Come previsto dalla Legge di bilancio 2023, hanno diritto all’esenzione dal pagamento dell’Imu i proprietari di immobili non utilizzabili perché occupate da soggetti terzi. Per beneficiare di tale esonero è necessario aver presentato apposita denuncia all’Autorità Giudiziaria per violazione di domicilio, invasione di terreni ed edifici oppure occupazione abusiva. Al momento, è bene sottolineare, tale agevolazione non è stata ancora attivata.

Stato, religione e cultura: i grandi beneficiari

Esenzione Imu per immobili in possesso dello Stato . Ma non solo, anche Comuni, Regioni, Province, comunità montane e Consorzi fra Enti . Ne hanno diritto anche gli enti pubblici e privati diversi dalle società e non commerciali, che svolgono attività assistenziali, previdenziali, culturali, sportive e così via.

. Ma non solo, anche Comuni, Regioni, Province, comunità montane e Consorzi fra . Ne hanno diritto anche gli enti pubblici e privati diversi dalle società e non commerciali, che svolgono attività assistenziali, previdenziali, culturali, sportive e così via. Esenzione Imu per gli immobili destinati esclusivamente all’esercizio del culto . Tale discorso vale anche per gli immobili di proprietà della Santa Sede e quelli appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali.

. Tale discorso vale anche per gli immobili di proprietà della Santa Sede e quelli appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali. Esenzione per i fabbricati con destinazione a uso culturale e quelli che rientrano nelle categorie catastali da E/1 a E/9.

Questo grazie ad uno dei tanti bonus disponibili. Tra questi si annoverano:

Diversi sono i bonus e le agevolazioni di cui è possibile usufruire nel corso del 2023 per abbattere i costi dell’Imu. In caso di dubbi si consiglia di rivolgersi agli uffici comunali di competenza al fine di ottenere informazioni dettagliate in merito alle tempistiche e documentazioni richieste.