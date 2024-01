Il rischio si è trasformato in certezza. Alcuni possessori di immobili che hanno già versato acconto e saldo IMU 2023, potranno ritrovarsi a dover fare un nuovo conguaglio a febbraio 2024. Quanto detto è il risultato di ciò che è previsto dalla legge di bilancio 2024 (commi 72-74).

Dobbiamo in primis ricordare che l’IMU è un tributo di competenza comunale. Quindi, gli importi versati finiscono nelle casse del comune in cui si trovano gli immobili (fabbricati, terreni, ecc.) oggetto dell’imposizione fiscale.

Si paga in acconto e saldo.

Le aliquote di calcolo

L’acconto IMU 2023 era da pagarsi entro il 16 giugno 2023 e il saldo IMU 2023 entro il 18 dicembre 2023 (il 16 dicembre era sabato).

In base all’attuale legge sull’IMU (commi 738-783 legge di bilancio 2020), l’acconto IMU 2023 si doveva calcolare con le aliquote del comune deliberate nel 2022 (se nel 2022 non sono deliberate aliquote si doveva andare a ritroso fino all’ultima delibera).

Per la liquidazione del saldo IMU 2023, regola dice che andava calcolato applicando le nuove aliquote deliberate dal comune per lo stesso anno 2023. Ciò a condizione che la delibera risultasse caricata sul portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023 e pubblicata sul sito stesso entro il 28 ottobre 2023.

Nel caso in cui, invece, nessuna nuova delibera IMU 2023 fosse stata emanata dal comune, ovvero pur se emanata, non risultasse pubblicata sul MEF entro il 28 ottobre 2023, allora anche il saldo 2023 era da calcolarsi con le stesse aliquote dell’acconto.

In parole semplici, regola dice, che ai fini del saldo IMU 2023, la delibera comunale si poteva considerare tempestiva (e quindi efficace) solo se pubblicata sul sito del MEF entro il 28 ottobre 2023. Solo in questo caso, per il saldo bisognava utilizzare le aliquote indicate in tale nuova delibera.

Nuovo conguaglio IMU 2023 a febbraio 2024, come verificare se dovuto

Ebbene, la legge di bilancio 2024 (commi da 72 a 74) cambia le carte in tavola e le cambia dopo la scadenza del 18 dicembre 2023 (saldo IMU).

Il legislatore stabilisce che, limitatamente all’anno d’imposta 2023, si considerano tempestive e, quindi, efficaci le delibere IMU pubblicate sul sito del MEF entro il 15 gennaio 2024.

Ne consegue che, contribuenti che hanno liquidato e versato il saldo 2023, potrebbero essere chiamati a versare un conguaglio dovendo applicare le nuove aliquote pubblicate entro il 15 gennaio 2024. Il versamento di tale conguaglio dovrà farsi entro il 29 febbraio 2024.

Come fare a sapere se bisogna versare o meno?

Basterà verificare se ci sia una delibera pubblicata sul sito del MEF dopo il 28 ottobre 2023 e prima del 16 gennaio 2024. Quindi, leggera la delibera e controllare se il comune abbia eventualmente deliberato un’aliquota IMU 223 più alta di quella utilizzate per il calcolo del saldo al 18 dicembre 2023.

Per contro, se l’aliquota nuova è più bassa, il contribuente potrà chiedere il rimborso secondo le regole ordinarie.

Dove e come si possono trovare le delibere IMU?

E’ possibile ricercare le delibere IMU dei singoli comuni attraverso il link del DEF https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/nuova_imu/sceltaregione.htm

Qui è possibile fare la ricerca inserendo direttamente il nome del comune oppure per area geografica.

Riassumendo