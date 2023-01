“Stare al mondo può essere caro, ma c’è incluso nel prezzo un viaggio attorno al sole gratis ogni anno“, afferma Ashleigh Brilliant. Almeno il giro che la Terra compie intorno al Sole in un anno solare è gratis. Lo stesso, purtroppo, non si può dire per tutto il resto. A partire dall’alimentazione fino ad arrivare alle bollette, infatti, sono tanti i beni e servizi per cui dobbiamo sborsare del denaro.

A peggiorare la situazione il fatto che gli ultimi mesi sono stati segnati da un aumento dei prezzi che sembra destinato a non fermarsi. Anzi, i prezzi crescono a dismisura e le famiglie fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. Un cotesto difficile in cui la parola d’ordine è risparmiare e trovare delle soluzioni ad hoc. Proprio in tale ambito giungono fortunatamente in aiuto varie agevolazioni come ad esempio i bonus benzina. Ma per chi utilizza le auto elettriche cosa si può fare?

I buoni carburanti elettronici per abbattere i costi

L’Eni mette a disposizione dei suoi clienti i buoni Carburante Elettronici.

“I Buoni Carburante Elettronici usa e getta (BCE) sono carte prepagate non nominative, a valore scalare, con le quali puoi pagare i tuoi rifornimenti su circa 4.500 Eni Station abilitate. […] La spendibilità del BCE è frazionabile; il valore residuo e la data di scadenza sono riportati sullo scontrino rilasciato dal gestore al termine di ogni transazione di acquisto di carburante oppure possono essere richiesti in ogni momento al gestore dell’impianto Eni”.

Il bonus ricarica gratis potrebbe funzionare come i bonus carburanti?

Entrando nei dettagli, così come si legge sul sito del noto gestore di energia:

Il buono carburante elettronico Eni, quindi, si rivela essere un valido aiuto per abbattere i costi che pesano sul bilancio delle famiglie italiane.

Proprio in tale ambito si fa sempre più largo l’ipotesi di una possibile introduzione di un. Ovvero dei buoni grazie ai quali poter pagare le ricariche, proprio come già è possibile fare in caso di rifornimento di benzina. Più facile a dirsi che a farsi, ma non per questo impossibile.

Al momento, nel mondo dell’elettrico, è possibile abbattere i costi grazie a degli abbonamenti mensili. In pratica si acquista una determinata quantità di kWh a prezzi ridotti, per poi poter sfruttare tale opportunità per il rifornimento presso le colonnine pubbliche. Per quanto riguarda le ricariche a casa, invece, si opta per l’utilizzo delle wall box intelligenti. Proprio in tale contesto potrebbe rivelarsi utile l’introduzione di bonus ricarica gratis, in modo tale da garantire un trattamento equo, a prescindere dal tipo di motore e rifornimento. Si tratta comunque solo di ipotesi e ad oggi non sono ancora disponibili dei bonus ricarica gratis.