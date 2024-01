In attesa di saperne di più sulle tempistiche per la domanda del bonus psicologo 2024 e relativa aggiudicazione ai beneficiari, ci arrivano in redazione alcune casistiche che analizzano scenari specifici.

“Mi chiamo Antonio e sono uno studente di quinto liceo. A seguito di un periodo familiare complesso e di lutti importanti, quest’anno ho usufruito della consulenza dello psicoterapeuta per gli studenti. A giugno però mi diplomerò e non avrò più accesso alla terapia gratuita. Ma non è solo una questione di soldi che mi spaventa: ci ho messo tempo ad aprirmi con questo professionista e ora si è instaurato un bel legame di fiducia.

Chi va già dallo psicologo può fare domanda per il bonus?

Non so se potrei ricominciare da capo un’altra volta il percorso terapeutico e mi dispiace abbandonare perché ne sto traendo grandi benefici. Allora mi chiedo se, quando sarà disponibile il bonus psicologo 2024, potrà fare domanda e usarlo per continuare la mia terapia con lo psicoterapeuta della scuola.”

Come accennato sopra, il bonus psicologo è stato confermato per il 2024 ma non sono ancora stati resi noti i tempi per la domanda, il pagamento etc. E guardando al passato il rischio che questi si allunghino è purtroppo concreto. Aldilà dei tempi però, la ratio del bonus psicologo, ovvero il motivo che ne giustifica la previsione e la conferma, nonché le regole per la determinazione dei requisiti, restano gli stessi. Riassumerli ci aiuta anche a rispondere a questa domanda. Il bonus psicologo è stato istituito nel 2022 con l’obiettivo di sensibilizzare all’importanza della terapia. Le domande del bonus psicologo nella prima versione hanno confermato il successo della misura. Dire che serve a “convincere” le persone ad andare dallo psicologo sarebbe riduttivo e forse anche improprio e azzardato.

Importo bonus psicologo e costi seduta a confronto

Tuttavia lo scoglio economico è tra i motivi che impediscono di partire: si tende a considerare la consulenza psicologica come una spesa evitabile.

E invece in alcuni casi non è così. Dunque potremmo dire che il bonus psicologo serve in una certa misura a segnare il tracciato, avviando le persone dubbiose alla terapia. E infatti la copertura economica prevede una dire il vero. Ma chi ne trae beneficio quasi sicuramente proseguirà. Va fatta però una doverosa specifica, non è scritto tra i requisiti che chi ne usufruisce non deve mai essere andato dallo psicologo prima della domanda. Nulla osta quindi che il bonus psicologo possa essere speso per proseguire una terapia già intrapresa presso il proprio psicologo. A patto che esso sia nella lista dei professionisti aderenti di cui parleremo più avanti.

Vale la pena a questo punto ricordare anche gli importi massimi spettanti ai beneficiari del bonus psicologo in base alla fascia ISEE di appartenenza

1.500 euro per redditi con ISEE entro i 15.000 euro (massimo 50 euro per seduta).

1000 euro per redditi ISEE compresi tra 15.000 e 30.000 euro (fino a 50 euro per seduta).

500 euro per redditi ISEE superiori a 30.000 ma comunque sotto i 50.000 euro che rappresentano la soglia massima per accedere al bonus (sempre fino a 50 euro per seduta).

Il bonus psicologo può essere speso con lo psicoterapeuta della scuola per una consulenza privata?

Per quanto riguarda la consulenza dello psicologo scolastico, questo servizio rientra tra quelli di welfare per gli studenti (da non confondere concettualmente con il bonus psicologo per studenti universitari). Teoricamente, se lo psicoterapeuta riceve anche privatamente, si potrebbe ipotizzare che lo studente richieda di iniziare un percorso in studio extra scolastico. In questo caso si tratterebbe di un vero e proprio inizio. Attenzione però perché il bonus psicologo, se assegnato, può essere speso solo presso i professionisti che aderiscono alla misura.

Riassumendo

A breve sarà possibile fare domanda per il bonus psicologo 2024;

I requisiti ISEE restano gli stessi;

Può fare domanda anche chi ha intrapreso una terapia precedente (attenzione il bonus non ha carattere retroattivo)

Il bonus psicologo è spendibile solo presso professionisti aderenti alla misura

Come sopra citato c’è unL’elenco completo sarà pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e sui siti degli ordini regionali e provinciali. Dunque facilmente consultabile online.