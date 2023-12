A partire da quando sarà possibile fare domanda per il bonus psicologo? Come canta Vasco Rossi: “Vivere, anche se sei morto dentro. Vivere, e devi essere sempre contento. Vivere, è come un comandamento. Vivere o sopravvivere, senza perdersi d’animo mai e combattere e lottare contro tutto contro”.

A partire dal lavoro fino ad arrivare alla sfera privata, purtroppo, non si può prevedere cosa ci riserverà il futuro. L’unica cosa certa è che tante sono le sfide che dobbiamo affrontare nel corso della nostra esistenza.

Il ministro Schillaci ha firmato il decreto attuativo

Non tutti, però, reagiamo allo stesso modo. Alcune persone tendono a prendere di petto le varie incombenze. Altre, invece, sonopiù fragili e possono riscontrare delle serie difficoltà.

Proprio per cercare di andare incontro alle persone che hanno bisogno di un sostegno, il governo ha deciso di mettere a disposizione il cosiddetto bonus psicologo 2024, anche per chi ne ha già usufruito in precedenza. A tal proposito il ministro della Salute, Orazio Schillaci, così come riportato sul sito del Ministero sul bonus psicologo, ha dichiarato:

“Ho firmato il decreto ministeriale per l’erogazione del bonus psicologo per l’anno 2023. Dopo la sperimentazione del bonus durante la pandemia, questo governo ha voluto rendere strutturale questa misura e ha aumentato l’importo massimo del contributo che i cittadini potranno richiedere all’Inps”. Ha quindi proseguito: “la salute mentale è una priorità di sanità pubblica. Il bonus psicologo è parte di un intervento più complessivo, che stiamo portando avanti anche attraverso il tavolo per la salute mentale, che punta a rafforzare le strutture e i servizi di presa in carico sul territorio e a diffondere la cultura della salute mentale anche per superare lo stigma e la discriminazione che continuano ad essere una barriera all’inclusione sociale”.

Da quando si può fare domanda per il bonus psicologo 2024

In base a quanto previsto dal decreto ministeriale, verranno ripartiti 5 milioni di euro tra le Regioni per l’anno 2023.

1.500 euro per chi ha un Isee fino 15 mila euro;

per chi ha un Isee fino 15 mila euro; 1.000 euro per coloro che hanno un Isee tra 15 mila euro e 30 mila euro;

per coloro che hanno un Isee tra 15 mila euro e 30 mila euro; 500 euro per i soggetti che hanno un Isee superiore a quota 30 mila e inferiore a 50 mila euro.

Tale fondo aumenta a quota 8 milioni di euro a partire dal 2024. L’agevolazione sarà pari a massimo:

In tutti i casi è previsto il riconoscimento di un contributo fino a massimo 50 euro per ogni seduta. I soggetti interessati dovranno presentare richiesta attraverso l’apposita sezione a disposizione sul sito dell’Inps. In particolare si dovrà accedere al servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” utilizzando le proprie credenziali SPID, almeno di secondo livello, Carta d’identità elettronica o CNS.

Non è ancora dato sapere quale sarà la data effettiva a partire dalla quale sarà possibile presentare richiesta per il bonus psicologo. Stando alle prime ipotesi, molto probabilmente tale servizio sarà disponibile a partire dal mese di dicembre 2023. Si resta comunque in attesa di informazioni dettagliate in merito. Una volta accolta la domanda, i soggetti interessati avranno 270 giorni di tempo per usufruire del bonus psicologo. In caso contrario perderanno il diritto a tale contributo.