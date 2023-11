Chi ha preso il bonus psicologo può ripresentare domanda nel 2024?

Cercasi bonus psicologo 2023/2024. Nonostante la scorsa Legge di bilancio (L.n°197/2022), ha reso strutturale il bonus psicologo, a oggi mancano ancora i decreti attuativi che rendano effettivamente fruibile l’agevolazione. C’è anche un problema di risorse economiche. Si tratta di un bonus che era stato introdotto dal Governo durante la pandemia per dare una mano ai cittadini a superare le conseguenze psicologiche legate alle restrizioni sulla libera circolazione delle persone imposte per limitare la diffusione del virus.

In attesa del decreto attuativo, sono molte le domande che si stanno facendo i contribuenti.

Una di queste riguarda la. Può essere il caso di chi ha presentato la domanda nel 2022 e vorrebbe farlo anche per il 2023 e il 2024, risorse permettendo.

Detto ciò, vediamo a quali condizioni il bonus può essere replicato.

Il bonus psicologo

Il bonus psicologo è stato introdotto per l’anno 2022, dall’articolo 1 quater del decreto legge n. 228/2021.

Come ben evidenziato sul portale INPS (l’agevolazione si richiede tramite l’istituto di previdenza):

il contributo mira a sostenere le persone residenti in Italia in condizione di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica;

in condizione di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica; è rivolto a tutte quelle persone che hanno avuto gravi ripercussioni psicologiche a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica e che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Per il 2022 il sussidio era pari a 600 euro per persona e parametrato alle diverse fasce dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Non può essere richiesto, comunque, dalle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.

Nello specifico, il bonus è parametrato alle seguenti fasce Isee:

ISEE inferiore a 15.000 il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;

il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario; ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ognibeneficiario;

il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ognibeneficiario; con un ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è pari a 200 euro per ogni beneficiario.

L’ultima legge di bilancio (legge n. 197/2022 – articolo 1, comma 538) ha reso strutturale questo contributo a partire dal 2023.

Inoltreè passato da 600 a 1.500 euro.

Tuttavia, c’è stata una riduzione dei fondi disponibili (5 milioni di euro per l’anno 2023 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2024) rispetto ai 25 milioni stanziati per il 2022.

Inoltre, a oggi manca il decreto attuativo per rendere operativo il bonus psicologo rispetto al 2023.

Chi ha preso il bonus psicologo può ripresentare domanda nel 2024?

In premessa, ci siamo chiesti se chi ha presentato la domanda nel 2022 può farlo anche per il 2023 e il 2024. Lo stesso dubbio riguarda coloro i quali richiederanno il bonus psicologo per il 2023 e vorrebbe averlo anche nel 2024.

Ebbene, noi di Investire Oggi riteniamo che non ci dovrebbero essere limitazioni in tal senso. Dunque, risorse permettendo, chi avrà ottenuto il bonus negli anni precedenti (2022 o 2023), potrà averlo anche nel 2024 (o nel 2023).

Il nuovo decreto attuativo dovrebbe confermare l’attuale procedura per richiedere il bonus. Dunque, l’agevolazione potrà essere richiesta accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia”. Per accedere alla procedura è necessario disporre delle credenziali SPID almeno di II livello, CIE o CNS.

A ogni modo non rimane che attendere il decreto attuativo del bonus psicologo 2023/2024.

Riassumendo…