Purtroppo non solo i pensionati ma anche i male intenzionati conoscono bene i giorni di accredito delle pensioni. Chi tutela le persone in coda dopo il ritiro? Molti pensionati continuano ugualmente a preferire il ritiro della pensione in contanti alle poste o in banca ma questa scelta espone al rischio di scippi.

“Per anni ho preso la pensione alle poste del mio paese in provincia di Brescia e mi sono sempre sentita al sicuro. Prima di tutto perché si tratta di un paese con poca criminalità.

Rimborso per scippo pensione

E poi perché l’ufficio postale, nei giorni di ritiro delle pensioni, ha sempre predisposto un agente per la vigilanza. Da mesi però avevo notato che non c’era nessuna persona addetta alla sicurezza. E infatti il mese scorso una mia cara amica è stata scippata subito dopo aver ritirato la pensione allo sportello. Ora ho paura, sia per la mia incolumità ma anche perché sono sola, i miei figli e nipoti abitano lontano e io faccio affidamento sui soldi della pensione per pagare le spese mensili. Cosa accadrebbe se venissi scippata? Esiste un’assicurazione che tutela i pensionati da queste situazioni?”

Non esiste un rimborso riconosciuto dall’Inps. Tuttavia alcuni Comuni hanno predisposto delle misure a livello locale per andare incontro ai pensionati. Perché purtroppo a volte predisporre agenti di vigilanza non basta.

I vantaggi dell’accredito della pensione sul conto

Ritirare i soldi della pensione in contanti è una scelta spesso figlia di retaggi culturali relativi a presunti rischi dell’accredito diretto, che andrebbero superati con l’aiuto di consulenti postali o bancari. Consigliamo di prendere un appuntamento per farsi spiegare tutti i vantaggi dell’accredito della pensione sul conto, non da ultimo anche quelli legati alla sicurezza.

Assicurazione per rimborso pensione: tutela furti e rapine

Ci sono poi alcune assicurazioni che valutano la copertura per eventi come furti e rapine, della pensione ma non solo.

Riassumendo

Ci scrive una pensionata per sapere se esiste la possibilità di rimborso della pensione nel caso di scippo subito dopo il ritiro allo sportello;

l’Inps non prevede rimborsi di questo tipo ma alcuni Comuni si;

L’accredito della pensione sul conto potrebbe essere la tutela più efficace contro questi rischi legati alla piccola criminalità.

Se il proprio comune non prevede alcuna tutela locale relativa al rimborso della pensione scippata e se proprio non si vuole considerare l’idea di farsi accreditare la pensione sul conto corrente, allora questa potrebbe essere una strada percorribile.