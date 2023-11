È arrivata qualche giorno la percentuale di applicazione al fondo perduto superbonus 90%. Il contributo voluto dal legislatore per ristorare la riduzione della super detrazione fiscale dal 110% al 90% per i lavori fatti sull’abitazione principale.

Il riconoscimento del beneficio è riservato a coloro che, avendone i requisiti, hanno presentato richiesta nei termini previsti. Dunque, un contributo non per tutti ma riservato a pochi. La misura percentuale “effettiva” doveva essere definita dall’Amministrazione finanziaria in funzione del numero di richieste presentate a fronte delle risorse disponibili allo scopo (20 milioni di euro).

I requisiti e la domanda

Il fondo perduto superbonus poteva essere richiesto, nel periodo compreso tra il 2 ottobre 2023 e il 31 ottobre 2023, da coloro che avevano realizzato lavori ammessi alla detrazione fiscale e rispettavano tutti i seguenti requisiti:

titolarità di diritto di proprietà (o altro diritto reale di godimento) sull’immobile oggetto degli interventi

l’immobile doveva essere adibito a propria abitazione principale (quindi, la casa oggetto dei lavori doveva essere quella in cui il committente ha residenza e dimora abituale)

reddito di riferimento 2022 (c.d. quoziente familiare) non sia superiore a 15.000 euro.

Il contributo è stato fissato per legge nella misura del 10% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 ottobre 2023. Fissato anche il limite massimo del beneficio a 9.600 euro.

Fondo perduto superbonus, la percentuale effettiva è piena

Ad ogni modo, la percentuale effettiva dell’agevolazione doveva essere definita dall’Agenzia delle Entrate, come anticipato, tenendo conto del rapporto tra le richieste fatte e le risorse disponibili.

In dettaglio, regola diceva che:

rapporto percentuale tra le risorse è e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti superiore al 100% . Il contributo sarebbe stato erogato nella misura piena dell’importo richiesto nell’istanza (quindi, il 10% delle spese sostenute)

tra le risorse è e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti . Il contributo sarebbe stato erogato nella misura piena dell’importo richiesto nell’istanza (quindi, il 10% delle spese sostenute) rapporto percentuale compreso tra il 10% e il 100% . Il contributo da erogare sarebbe stato determinato applicando all’importo richiesto la percentuale risultante da detto rapporto

. Il contributo da erogare sarebbe stato determinato applicando all’importo richiesto la percentuale risultante da detto rapporto rapporto percentuale inferiore al 10%. Il contributo sarebbe stato determinato applicando all’importo richiesto la percentuale piena del 10%.

Pertanto, siccome l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risultante dalle istanze validamente presentate, in assenza di rinuncia, è risultato inferiore alle risorse finanziarie stanziate, il fondo perduto superbonus è applicato nella misura piena del 10% delle spese sostenute (Provvedimento Agenzia Entrate Prot. n. 411179/2023).

