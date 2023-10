Mancano davvero solo pochi giorni alla scadenza della domanda per il contributo a fondo perduto superbonus 90%. Un ristoro che il legislatore ha voluto per compensare la riduzione della super detrazione fiscale rispetto al 110%. Un ristoro che non è nemmeno per tutti ma riservato a pochi.

La finestra di domanda è in chiusura e, quindi, meglio affrettarsi a presentare richiesta. A tal fine è bene tener presente i requisiti per avere il beneficio. Infatti, se dopo i controlli del fisco dovesse venir fuori che il contributo non spettava, l’Agenzia Entrate procederà al recupero, inclusi sanzioni e interessi.

Fondo perduto superbonus, chi può chiederlo

Il contributo a fondo perduto superbonus 90% lo possono chiedere solo le persone fisiche che hanno realizzato lavori ammessi alla detrazione fiscale. È indispensabile che, tuttavia, siano rispettati in capo ad esse tutti i seguenti requisiti:

titolarità di diritto di proprietà (o altro diritto reale di godimento) sull’immobile oggetto degli interventi

l’immobile deve essere adibito a propria abitazione principale (quindi, la casa oggetto dei lavori deve essere quella in cui il committente ha residenza e dimora abituale)

il reddito di riferimento 2022 (c.d. quoziente familiare) non sia superiore a 15.000 euro.

La data del bonifico può essere importante

Regola dice che l’importo del beneficio sarà pari al 10% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 ottobre 2023. Potrà essere al massimo pari a 9.600 euro.

Ad ogni modo, solo dopo aver presentato le domande, l’Agenzia Entrate, con apposito provvedimento, determinerà l’effettiva percentuale tenendo conto del rapporto tra le richieste fatte e le risorse disponibili (20 milioni di euro).

Per questo contributo a fondo perduto superbonus è importante la data del bonifico. Infatti, sarà erogato fino ad esaurimento risorse tenendo in considerazione come priorità chi prima ha fatto il primo bonifico di pagamento delle spese relative ai lavori realizzati.

Domanda fondo perduto superbonus, ultimi giorni per l’invio

Una volta verificata l’esistenza dei requisiti e certi di rientraci è possibile presentare domanda all’Agenzia Entrate.

La procedura è quella web nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa.

La richiesta del fondo perduto superbonus 90% si presenta entro il 31 ottobre 2023 (la finestra temporale si è aperta il giorno 2 di questo stesso mese).

Il 31 ottobre è anche l’ultimo giorno per poter presentare una richiesta che vada a sostituire quella presentata in precedenza o per presentare la rinuncia al contributo con riferimento ad una domanda già inoltrata.

Questo secondo caso potrebbe risultare necessario laddove, dopo aver presentato domanda, ci si dovesse accorgere di non avere i requisiti. Ciò, dunque, permetterà di evitare che poi il contributo venga erogato nonostante non spettasse e, quindi, di doverlo restituire.

A proposito di restituzione, se dopo averlo percepito, si è consapevoli che il contributo non spettava, lo si potrà restituire spontaneamente (con il ravvedimento operoso) prima che arrivi il fisco a pretenderlo.

Riassumendo…