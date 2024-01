Nel 2024 i forfettari continueranno ad essere esenti dalla fattura elettronica? Come canta Eros Ramazzotti con il brano Terra promessa: “Siamo ragazzi di oggi, zingari di professione, con i giorni davanti e in mente un’illusione. Noi siamo fatti così, guardiamo sempre al futuro e così immaginiamo un mondo meno duro”.

Il futuro è incerto. Purtroppo non esiste nulla al mondo che ci permetta di sapere in anticipo cosa accadrà e fare in modo di evitare di incorrere in spiacevoli situazioni. Lo sanno bene tutti i titolari di partita Iva che nel corso degli anni hanno dovuto fare i conti con i vari cambiamenti normativi.

Fattura elettronica, nel 2024 i forfettari continueranno ad essere esenti?

Ma cosa ci riserverà, in tal senso, il 2024?

Una domanda che si pongono in molti come, ad esempio, un nostro lettore che a tal proposito ci chiede: “Buongiorno, mi chiamo Paolo e sono un fotografo. Da qualche anno sono titolare di partita Iva in regime forfettario e vi scrivo per chiedervi se a partire dal 2024 dovrò emettere le fatture in modalità elettronica, oppure c’è qualche possibilità che possa continuare a essere esente. Grazie in anticipo per la risposta”.

A fornire una risposta a tale quesito ci pensa la stessa Agenzia delle Entrate che sul proprio sito spiega:

“L’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti precedentemente esclusi “si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti”. Pertanto, come precisato anche dalla circolare 26/E del 2022, solo per i contribuenti che nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 è entrato in vigore dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica. Per tutti gli altri soggetti forfettari l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022″.

A partire dal prossimo anno, pertanto, nessuno sarà esente.

Gli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate

Tutti quanti, a prescindere dal proprio fatturato, dovranno utilizzare la fatturazione elettronica.

A partire da gennaio 2024, quindi, si assisterà a una vera e propria svolta digitale. Anche coloro finora esclusi dovranno accedere al sistema della fatturazione elettronica. L’intento delle autorità è quello di modernizzare le procedure fiscali. Diversi sono gli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per fare le fatture elettroniche in modo del tutto gratuito. Tra questi si annoverano:

App FatturAE , ovvero un’applicazione da poter utilizzare con i propri dispositivi mobile per gestire e inviare le fatture elettroniche;

, ovvero un’applicazione da poter utilizzare con i propri dispositivi mobile per gestire e inviare le fatture elettroniche; Procedura web sul portale Fatture e Corrispettivi , ovvero una piattaforma online grazie alla quale poter creare e trasmettere le fatture elettroniche;

, ovvero una piattaforma online grazie alla quale poter creare e trasmettere le fatture elettroniche; Software desktop, si tratta di un programma che può essere utilizzato offline per creare dei file di fatturazione.

Liberi professionisti e aziende, quindi, avranno la possibilità di fare le fatture elettroniche in modo facile, veloce e gratuito grazie ai vari strumenti messi a disposizione dal Fisco. In caso di dubbi, comunque, si consiglia di rivolgersi ad un esperto del settore come, ad esempio, un commercialista, per evitare di commettere degli errori.