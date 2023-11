L’edizione della lotteria scontrini con estrazioni periodiche continua a sfornare vincitori. Si è tenuto anche oggi, 23 novembre 2023 il consueto appuntamento settimanale, in cui sono stati effettuati i sorteggi relativi agli scontrini trasmessi dal venditore al sistema nel periodo compreso tra lunedì 13 novembre 2023 e domenica 19 novembre 2023.

I fortunati vincitori sono stati 15 acquirenti e altrettanti venditori, con la particolarità che uno stesso scontrino ha portato fortuna sia agli acquirenti che ai venditori.

Ognuno di loro riceverà a breve una comunicazione ufficiale riguardante il premio ottenuto, e da tale notifica avranno a disposizione 90 giorni per reclamare la vincita, trascorsi i quali il diritto alla stessa sarà irrevocabilmente perso.

Per quanto concerne i premi, ogni acquirente ha guadagnato la somma di 25.000 euro, mentre ciascun venditore è stato premiato con un importo di 5.000 euro.

Da marzo 2021 ad oggi

L’avvio del gioco risale all’11 marzo 2021, quando furono sorteggiati gli scontrini emessi nel mese di febbraio dello stesso anno. Da allora, regolarmente, ogni secondo giovedì del mese si svolge un sorteggio in cui vengono estratti i fortunati vincitori in base agli scontrini relativi al mese precedente.

Successivamente, a partire dal 10 giugno 2021, sono iniziate anche le estrazioni infrasettimanali, riguardanti gli scontrini emessi dal lunedì alla domenica della settimana appena trascorsa. Si fanno ogni giovedì.

Il gioco include anche estrazioni annuali, alle quali partecipano gli scontrini dell’anno precedente. La data specifica di tali estrazioni non è fissata in modo permanente, ma viene stabilita di volta in volta dall’Agenzia Dogane.

Lotteria scontrini, i codici fortunati del 23 novembre 2023

La regola fondamentale per partecipare alle estrazioni impone di presentare al venditore, al momento dell’acquisto, il codice lotteria e di effettuare il pagamento tramite strumento elettronico. Ad ogni euro di spesa corrisponde un biglietto virtuale, con un limite massimo di 1.000 biglietti per ciascuno scontrino.

Nel prossimo futuro, alla consueta formula con estrazioni settimanali, mensili e annuali, si aggiungerà anche una lotteria istantanea.

1638-0045 88I24009773

1596-0004 99MEX074762

0790-0018 99IEB024407

0288-0110 3BIWB011671

0049-0029 99IEB064403

1458-0244 99MEY042268

1807-0051 99SEA001615 D1990002

1595-0263 2CITP003015

1797-0007 88S25000831 07520004

2683-0097 99MEX009847

1880-0032 53SNS300452 11460031

1572-0072 99MEX070457

1646-0234 3BIWB001683

1421-0001 80I24006472

1729-0077 53MN2016160.

Nel frattempo, ecco iestratti in data

Da sottolineare che uno scontrino, una volta estratto, non partecipa più a eventuali sorteggi successivi. Tutte le informazioni dettagliate, inclusi i calendario delle estrazioni lotteria scontrini e gli elenchi dei biglietti vincenti per ogni data, sono consultabili sul sito istituzionale.

Il prossimo sorteggio è programmato per il 30 novembre 2023.