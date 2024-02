Da pochissimi minuti è terminata l’estrazione virtuale della lotteria scontrini. Al turno odierno, 22 febbraio 2024 (sorteggio infrasettimanale) hanno preso parte gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, da lunedì 12 febbraio 2024 a domenica 18 febbraio 2024.

I fortunati sono 15 acquirenti ed altrettanti venditori. Lo stesso scontrino estratto, infatti, porta premi per ciascuna delle parti coinvolti nell’operazione di compravendita. Ogni acquirente incassa 25.000 euro a fronte di 5.000 euro per ciascun esercente. Ognuno di loro riceverà la notizia ufficiale dalla dea bendata. Ciò arriverà via PEC o con raccomandata.

Tutti i premi in palio

Dalla notifica si avranno 90 giorni di tempo per reclamare il premio, altrimenti è perso.

Volendo fare un tutto nel passato, la lotteria scontrini ha preso il via il giorno 11 marzo 2021 con la prima estrazione a cui presero parte gli scontrini di febbraio dello stesso anno. Questa data ha sagnato solo l’inizio del gioco. Da quel momento, infatti, ogni secondo giovedì del mese si tiene un sorteggio con riferimento agli scontrini del mese prima.

Dall’10 giugno 2021, i turni mensili non sono più soli. Ogni giovedì di ogni settimana si fa un’estrazione con riferimento agli scontrini che vanno dal lunedì a domenica della settimana precedente.

Poi ci sono le estrazioni annuali, che si fanno nella data che di volta in volta ha cura di indicare l’Agenzia Dogane. Vi partecipano gli scontrini dell’anno prima.

In merito ai premi in palio, per le estrazioni mensili sono in palio ogni volta 10 premi da 100.000 euro per ciascuno dei 10 acquirenti vincenti e 10 premi da 20.000 euro per ciascuno degli altrettanti venditori fortunati. Per le estrazioni settimanali ci sono 15 premi da 25.000 euro (per gli acquirenti) e 15 da 5.000 euro (per gli esercenti). Infine, nel sorteggio annuale troviamo un premio da 5.000.000 di euro e un premio da 1.000.000 di euro, rispettivamente per un solo acquirente fortunato e un solo venditore ad esso abbinato.

Sorteggio 22 febbraio 2024, i biglietti vincenti della lotteria scontrini

Si tenga presente che lo scontrino una volta estratto non partecipa ai futuri sorteggi. Le estrazioni continuano e presto inizierà anche la lotteria scontrini istantanea. Per partecipare a quella attuale, ricordiamo che, bisogna pagare la spesa con carta elettronica e mostrare al venditore il codice lotteria.

In questo modo ogni euro di spesa genera un biglietto che finisce nell’urna virtuale. Sono previsti massimo 1.000 biglietti per ogni scontrino di spesa.

Trovi qui i 15 codici vincenti dell’estrazione lotteria scontrini 22 febbraio 2024.

Prossimo appuntamento da segnare sul calendario lotteria scontrini per il 29 febbraio 2024.