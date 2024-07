A partire dal 28 agosto 2024, il Dvb-T2 diventerà lo standard obbligatorio per tutte le trasmissioni televisive in Italia. Questo cambiamento è necessario per migliorare la qualità delle immagini e ottimizzare l’uso delle frequenze radio. Gli utenti che non adattano i loro dispositivi non potranno più ricevere determinati canali. Pertanto, è essenziale che tutti provvedano alla risintonizzazione dei propri televisori entro la data stabilita.

Per facilitare il passaggio al nuovo standard, il governo ha introdotto il Bonus TV 2024. Questo beneficio permette di ricevere un decoder di nuova generazione, necessario per decodificare i segnali secondo il nuovo sistema Dvb-T2.

Il valore del decoder non deve superare i 30 euro e il bonus è destinato ai residenti in Italia che abbiano compiuto almeno 70 anni, percepiscano una pensione annua non superiore a 20.000 euro e siano intestatari del canone Rai.

Per verificare se il proprio televisore è compatibile con il nuovo standard Dvb-T2, è possibile sintonizzarsi sul canale 558, che trasmette Rai Sport HD test Hevc fino al 28 agosto 2024. Se il canale è visibile, significa che il televisore è già aggiornato per il Dvb-T2. Dopo il 28 agosto, sarà possibile effettuare un ulteriore test di compatibilità sul canale 100, che utilizza la codifica Hevc [email protected].

Passaggi per la risintonizzazione prima del Bonus TV 2024

La risintonizzazione del televisore è un passaggio fondamentale per continuare a ricevere i canali televisivi con il nuovo standard Dvb-T2. Ecco come procedere:

Accendere il televisore e andare nel menu delle impostazioni.

Selezionare la voce “Sintonizzazione” o “Ricerca canali”.

Avviare la ricerca automatica dei canali. Il televisore cercherà automaticamente tutti i canali disponibili con il nuovo standard.

Attendere il completamento della ricerca. Questo processo può richiedere alcuni minuti.

Verificare la presenza dei canali. Al termine della ricerca, tutti i canali dovrebbero essere visibili.

In particolare i canali da verificare dopo la sintonizzazione sono Rai Storia, Rai Radio 2, Rai Scuola, Rai4 e Rai5.

Come avere il decoder gratis

Laddove dopo la risontinazzione i predette canali non sono visibili significa che bisognerà adeguarsi al nuovo standard. Quindi, sostituire la TV con quella di ultima generazione già adeguata oppure acquistare un nuovo decoder in linea con l’aggiornamento.

E qui entra in gioco il bonus TV 2024. Per poter usufruire del Bonus TV 2024, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

avere almeno 70 anni

percepire una pensione annua non superiore a 20.000 euro

essere intestatari del canone Rai.

I contribuenti che soddisfano i requisiti possono richiedere il Bonus TV 2024 attraverso tre modalità principali:

presso gli uffici postali: recandosi personalmente in qualsiasi ufficio postale.

telefonicamente: Chiamando il numero verde 800.776.883 per fissare un appuntamento per la consegna del decoder. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì tra le 10:00 e le 18:00.

online: utilizzando il portale dedicato al bonus TV del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, autenticandosi con il proprio codice fiscale.

Bonus TV 2024: consigli per evitare problemi

Per evitare problemi durante il passaggio al nuovo standard televisivo, è importante seguire alcuni consigli pratici:

effettuare la risintonizzazione con anticipo. Non aspettare l’ultimo momento per risintonizzare il televisore

controllare la compatibilità del televisore. Utilizzare i canali di test 558 e 100 per verificare la compatibilità del proprio dispositivo

richiedere il decoder in tempo utile. Se si soddisfano i requisiti per il Bonus TV 2024, richiedere il decoder il prima possibile per evitare ritardi nella consegna.

Il passaggio al nuovo standard Dvb-T2 rappresenta un importante aggiornamento per il mondo televisivo italiano.

Riassumendo