Ogni anno cambiano le regole per andare in pensione al punto che la confusione ormai regna sovrana. Nulla di nuovo è stato introdotto nell’architettura del sistema previdenziale italiano. Tuttavia nel 2024 non si potrà più andare in pensione come nel 2023, ma bisognerà rispettare nuovi requisiti che la legge di bilancio ha introdotto per le opzioni di uscita già esistenti. Fatta eccezione per le regole delle pensioni di vecchiaia e anticipate ordinarie che restano invariate.

Il govenro ha infatti spinto per restringere ulteriormente le pensioni anticipate, salvaguardando il resto.

Come andare in pensione nel 2024

Da Quota 103 ad Ape Sociale, passando per Opzione Donna, sono state introdotte nuove restrizioni per scoraggiare i lavoratori a lasciare il lavoro prima dei 67 anni di età. Al punto che si prevede un dimezzamento delle domande di pensione anticipata con le deroghe in vigore per il 2024 rispetto all’anno precedente.

Ma vediamo quali sono le strade percorribili per andare in pensione nel 2024. Almeno quelle più battute, scartando le opzioni riservate al personale militare e ad altre categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela previdenziale. Partiamo con la pensione ordnaria o di vecchiaia.

E’ la prestazione pensionistica più comune in Italia. Per ottenerla, è necessario aver raggiunto i 67 anni di età e aver maturato almeno 20 anni di contributi. Il calcolo della rendita avviene in base al sistema contributivo e retributivo, ma per chi ricade nel solo sistema di calcolo contributivo è necessario maturare un importo minimo pari a quello dell’assegno sociale. Diversamente dovrà attendere fino a 71 anni.

In alternativa vi è la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne) a prescindere dall’età anagrafica. Questa prestazione è erogata dopo 3 mesi dal perfezionamento dei requisiti, ma se si tratta di lavoratori pubblici la finestra mobile si allunga a 6 mesi. Anche questa pensione è calcolata in base al sistema contributivo e retributivo (misto).

Nulla cmabia nemmeno pe ri lavoratori precoci a cui è riservata fino al 2026 la possibilità di uscita dal lavoro con 41 anni di contributi. Necessario, però, che almeno 12 mesi siano stati versati prima del compimento del 19 esimo anno di età.

Le pensioni anticipate

Modifiche sostanziali sono invece intervenute per Quota 103 (estesa fino alla fine del 2024), Ape Sociale e Opzione Donna. Per quanto concerna la prima deroga, è necessario, come per il 2023, avere 62 anni di età e possedere alemeno 41 anni di contributi. Ma, a differenza dello scorso anno, la pensione sarà calcolata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo, più penalizzante per il lavoratore. Anche la soglia massima di pensione erogabile è stata abbassata a 4 volte il valore del trattamento minimo (2.272 euro) e la decorrenza avviene dopo 7 mesi pe ri lavoratori dipendeti privati o autonomi e dopo 9 mesi per gli statali.

Ape Sociale ha mantenuto le stesse caratterisctiche dello scorso anno, ma per accedervi servono adesso 5 mesi in più sulla carta di identità. Prima di fare domanda di anticipo pensionistico bisogna avere compiuto 63 anni e 5 mesi. Oltre ad avere un numero di contributi non inferiore a 30 (36 per quanto riguarda i lavoratori usuranti). Nulla cambia per quanto riguarda il calcolo dell’assegno che avviene col sistema misto e con limitazione a 1.500 euro al mese per 12 mensilità non rivalutabili.

Anche Opzione Donna, la pensione riservata alle lavoratrici fragili, richiede dal 2024 un anno in più di età anagrafica. Si parte da 61 anni, con l’eccezione delle lavoratrici madri che hanno uno o più figli per le quali è previsto uno sconto anagrafico fino a 2 anni. La pensione è calcolata con il sistema contributivo e decorre dopo 12 mesi dal raggiungimento dei requisiti richiesti. Finestra mobile che si allunga a 18 mesi se trattasi di lavoratrici autonome.

Riassumendo…