Dove sono finiti i soldi del 110? I cantieri più facili e quelli impossibili

Le ultimissime notizie sul Superbonus preoccupano non poco proprietari, imprese e intermediari in attesa di conoscere l’esito della pratica per la cessione del credito. I dati raccolti dal report mensile Enea di maggio 2022, infatti confermerebbero che i fondi per il 110 sono finiti. Il governo aveva stanziato 33,3 miliardi fino al 2027. Cifra già superata il mese scorso quando si è giunti ai 33,7 miliardi di interventi finanziati. Cosa succederà ora?

Soldi finiti in anticipo per il 110: cosa succede ora?

In questi giorni ci siamo occupati delle diverse problematiche legate al Superbonus con un’inchiesta che ha sviscerato il 110 sotto diversi profili. In questa occasione però vogliamo anche tranquillizzare i lettori sulla portata di questa notizia. E’ vero che i fondi previsti sono esauriti prima del tempo ma questo non annulla la misura. Cosa aspettarsi quindi? In qualche modo, e resta da capire come e con quali tempi, il superbonus sarà rifinanziato. Il che potrebbe comportare un’iniezione di liquidità per le banche per sbloccare le cessioni del credito pendenti.

Nel documento Enea si fa riferimento anche ad un altro aspetto interessante che ci aiuta a rispondere a chi, come questo lettore, ci ha chiesto informazioni sulla distribuzione geografica del 110 in Italia.

In altre parole: dove sono finiti i soldi del 110?

Soldi 110, ecco dove sono stati fatti i lavori e dove no

Buongiorno, ho pensato anch’io all’uscita della legge di recuperare 2 classi di merito energetico, e fare quindi altri interventi sulla mia casa unifamiliare. Poi la impossibilità di trovare professionista informato della normativa, l’assenza di general contractor, La legge scritta male e interpretabile secondo usi e costumi, (come quasi tutte le leggi governo Conte), le successive riedizioni e correzioni della legge, mi hanno convinto a fare nulla.

Nella mia zona, Novarese, girando ho visto pochissimi interventi, neanche le dita di una mano. Ci penserò per conto mio senza aiuti dello Stato. Mi piacerebbe conoscere la. cordiali saluti.

Dunque la regione con più cantieri attivi o conclusi con i soldi del 110% è la Lombardia. Le agevolazioni previste a fine lavori solamente in Lombardia ammontano a 5,6 miliardi, corrispondenti a quasi il 17%. Il totale di asseverazioni della regione è di circa 26.400

Se invece conteggiamo anche i condomini, le regioni che hanno realizzato il numero maggiore di lavori e incassato più crediti fiscali sono Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna. Che impressione hai per la tua regione o città? Guardandoti intorno vedi molti ponteggi e cantieri attivi con il Superbonus?