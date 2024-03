Quando sarà pubblicata la graduatoria beneficiari del bonus psicologo? Come canta Marco Masini con il brano Spostato di un secondo: “E adesso vorrei sapere come sarebbe il mondo se tutto quanto fosse spostato di un secondo”.

Tanti sono i quesiti che ognuno di noi si pone e a cui spesso, purtroppo, non riusciamo a trovare una risposta. Non ci riferiamo solo ad eventuali enigmi esistenziali, ma anche ad alcune questioni tipiche della vita quotidiana.

Basti pensare alla burocrazia, che molto spesso si rivela essere talmente farraginosa da non sapere chi e come ha diritto a determinate agevolazioni.

Al via il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia

Proprio in tale ambito, fortunatamente, giungono in aiuto i vari esperti di settore e gli enti di riferimento che provvedono, puntualmente, a fornire delucidazioni.

Ne è un chiaro esempio l’Inps che attraverso la circolare numero 34 del 15 febbraio 2024 ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di accesso al bonus psicologo. Entrando nei dettagli, hanno diritto a tale contributo, una sola volta per ogni annualità, le persone residenti in Italia, aventi un Isee in corso di validità pari a massimo 50 mila euro. È possibile inoltrare la richiesta per il bonus psicologo 2023 nel periodo compreso dal 18 marzo al 31 maggio 2024.

A tal fine è possibile utilizzare il servizio ad hoc messo a disposizione sul sito dell’Inps oppure tramite Contact center. Per quanto riguarda il 2024 e gli anni seguenti, l’istituto di previdenza comunicherà annualmente, attraverso un apposito messaggio, la finestra temporale di riferimento per presentare apposita domanda.

Domanda bonus psicologo inviata, come sapere se è stata accettata (graduatoria beneficiari)

Una volta inviata la domanda, come sapere se è stata accettata? Ebbene, come spiegato dall’Inps con la circolare poc’anzi citata, una volta terminato il periodo utile:

“per la presentazione delle domande, vengono stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Il completamento della definizione delle graduatorie è comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale dell’INPS. L’esito della richiesta è notificato tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati nella specifica sezione “MyINPS” del portale dell’Istituto o, a scelta del richiedente, nella domanda ed è consultabile sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione della stessa nella sezione “Ricevute e provvedimenti””.

Se la domanda è accolta, nel provvedimento è indicato l’importo del contributo.

E anche ilche deve essere comunicato al professionista. Quest’ultimo, in fase di prenotazione o conferma della sessione di psicoterapia, indica in una sezione apposita della procedura il codice univoco. E anche il codice fiscale del paziente. Il contributo è così direttamente erogato al professionista, in base alle modalità di pagamento da lui indicate.

Il soggetto beneficiario ha 270 giorni di tempo, a partire dalla data di pubblicazione del messaggio attestante la definizione delle graduatorie, per usufruire del contributo. L’importo di quest’ultimo è pari a massimo 50 euro per ogni seduta, per un importo massimo pari a 1.500 euro per ogni beneficiario.