Coloro che hanno ISEE in corso idi validità che non supera 50.000 euro e necessitano di curare la propria salute mentale (quindi, di sedute psicoterapeutiche) possono presentare domanda per il bonus psicologo sulle risorse stanziate con riferimento all’anno 2023.

Ricordiamo che, il beneficio, è stato previsto per la prima volta nel 2022 e poi reso strutturale con la legge di bilancio 2023.

Si tratta di un voucher (rappresentato da un codice univoco) che si può spendere presso professionisti aderenti all’iniziativa. Il valore complessivo del buono non è uguale per tutti in quanto dipende dalla fascia ISEE in cui si rientra.

Inoltre, gli importi sono cambiati nel 2023 rispetto al 2022.

Bonus psicologo, importi diversi per ISEE diverso

Con riferimento al bonus psicologo richiedibile sulle risorse stanziate per il 2023, gli importi spettanti sono i seguenti:

1.500 euro, per ISEE inferiore a 15.000 euro (fino a 50 euro per ogni seduta)

1.000 euro, per ISEE compreso tra 15.000 euro e 30.000 euro (fino a 50 euro per ogni seduta)

500 euro per ISEE superiore a 30.000 euro ma inferiore a 50.000 euro (fino a 50 euro per ogni seduta).

Non spetta il beneficio in caso di ISEE che supera la soglia dei 50.000 euro.

Domanda bonus psicologo, come e quando

Per aver diritto al bonus psicologo occorre presentare apposita domanda all’INPS. A valere sulle risorse 2023 ciò può essere fatto nel periodo che va dal 18 marzo 2024 al 31 maggio 2024 (salvo proroghe).

Due sono le strade percorribili in tal senso, ossia:

tramite il servizio domanda bonus psicologo direttamente accessibile (dal sito INPS) tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);

oppure attraverso il Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Al momento della domanda il richiedente deve avere ISEE in corso di validità.

Le graduatorie

In caso di ISEE sbagliato il bonus psicologo sarà salvo solo se il richiedente provvederà a correggerlo entro 30 giorni dalla scadenza della domanda. Quindi, entro il 30° giorno successivo al 31 maggio 2024.

Per avere il bonus psicologo non è sufficiente che la domanda sia stata presentata per tempo. Infatti, dopo la chiusura della finestra temporale prevista per la richiesta, si provvederà a stilare le graduatorie. Dette graduatorie:

saranno distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza

terranno conto del valore ISEE più basso

a parità di valore ISEE, si considererà dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il completamento della definizione delle graduatorie sarà comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale dell’INPS. Dalla pubblicazione delle graduatorie si avranno 270 giorni di tempo per spendere il bonus.

Domanda bonus psicologo, la risposta (dove arriva)

Ad ogni modo, il richiedente il benefico sarà informato dell’esito della domanda presentata. Ciò avverrà tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati nella specifica sezione “MyINPS” del portale dell’INPS o, a scelta del richiedente, nella domanda.

Inoltre, l’esito è altresì consultabile sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione della domanda nella sezione “Ricevute e provvedimenti”. Il provvedimento, se di accoglimento, riporterà anche il codice univoco che si dovrà comunicare al professionista al momento della seduta.

Tutte le indicazioni operative bonus psicologo risorse 2023 sono nella Circolare INPS n. 34 del 15 febbraio 2024.

Riassumendo