Finalmente ci sono le indicazioni operative per chiedere il bonus psicologo con riferimento alle risorse stanziate per l’anno 2023. Sono indicate le scadenze per la presentazione delle domande. Il tutto in una circolare che l’INPS ha emanato pochi giorni fa.

Il beneficio ricordiamo, è stato previsto per la prima volta nel 2022 come sostegno economico in favore di coloro che necessitano di curare la propria salute mentale. Un contributo legato all’ISEE del nucleo familiare. A questo proposito, per il bonus 2022 gli importi spettanti erano i seguenti, a seconda della fascia ISEE di riferimento:

in caso di ISEE inferiore a 15.000 euro l’importo del bonus psicologo, fino a 50 euro per ogni seduta, un importo massimo di 600 euro per ogni beneficiario

per ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario.

laddove l’ISEE è superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.

Niente contributo, invece, in caso di ISEE oltre 50.000 euro.

Bonus psicologo 2023, nuovi importi

Successivamente, il bonus psicologo è stato resto strutturale (legge bilancio 2023) e sono stati modificati (al rialzo) anche gli importi. In dettaglio, il beneficio è divenuto di:

1.500 euro, per ISEE inferiore a 15.000 euro (fino a 50 euro per ogni seduta)

1.000 euro, per ISEE compreso tra 15.000 euro e 30.000 euro (fino a 50 euro per ogni seduta)

500 euro per ISEE superiore a 30.000 euro ma inferiore a 50.000 euro (fino a 50 euro per ogni seduta).

Resta fermo che non spetta in caso di ISEE oltre 50.00 euro.

La scadenza della domanda all’INPS

Il riconoscimento non è automatico. La domanda bonus psicologo 2023 si fa all’INPS nel periodo compreso tra il 18 marzo 2024 e il 31 maggio 2024 (salvo proroghe).

Dopo le domande, si formeranno le graduatorie che saranno pubblicate. A partire da detta pubblicazione si avranno 270 giorni di tempo per utilizzare il bonus (che sarà formato da un codice univoco comunicato al richiedente e che questi deve mostrare allo specialista quando fa la seduta di psicoterapia).

Se entro 270 giorni non si utilizza il bonus, le risorse ad esso collegate torneranno nella disponibilità del fondo per l’ulteriore scorrimento delle graduatorie.

Bonus psicologo 2023 con ISEE difforme: entro quanto regolarizzare

Al fine di vedersi attribuire il bonus psicologo è indispensabile avere l’ISEE in corso di validità al momento di presentazione della domanda.

Laddove a seguito della domanda l’INPS dovesse riscontrare la presenza nei suoi archivi di un ISEE contenente omissioni e/o difformità, l’istituto provvederà ad informare della cosa il richiedente il beneficio. Il richiedente a sua volta avrà 30 giorni di tempo per correggere la situazione. Tali 30 giorni decorrono dalla scadenza della domanda, ossia dal 31 maggio 2024. Per correggere la sua posizione, il richiedente può scegliere in alternativa una delle seguenti strade:

fare un nuovo ISEE comprensivo delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;

presentare idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;

rettificare l’ISEE già posseduto, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora sia stato fatto tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.

Se nel termine sopra indicato non si provvede a regolarizzare la posizione, si dichiarerà la domanda improcedibile. Queste sono le indicazioni INPS sul bonus psicologo 2023 (Circolare n. 32 del 2024).

