Anche se la possibilità di fare domanda per l’accesso al bonus asilo nido 2024 si è aperta pochi giorni fa e si chiuderà a fine anno, il consiglio per tutti gli aventi diritto è quello di non perdere tempo e presentare quanto prima la richiesta.

Gli interessati sono i genitori che pagano la retta per la frequenza dell’asilo nido dei figli da 0 a 36 mesi. Un contributo il cui importo varia in funzione dell’ISEE minorenne del nucleo familiare e che, per l’edizione 2024, prevede una maggiorazione laddove siano rispettati determinati requisiti.

Il bonus è stato voluto dal legislatore come supporto alle famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà economica permettendo di conciliare la vita lavorativa con il ruolo del genitore.

Importo variabile

Come anticipato, l’importo annuo del bonus asilo nido dipende dal valore dell’ISEE minorenne del nucleo familiare. Gli importi massimi sono quelli indicati di seguito:

ISEE minorenni fino a 25.000 euro Importo: Massimo 3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro)

ISEE minorenni oltre 25.000 euro e fino a 40.000 euro Importo: Fino a 2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro)

ISEE minorenni oltre 40.000 euro, assenza di ISEE, omissioni/difformità, discordante, non calcolabile Importo: Massimo 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro)



Per i nuclei familiari con nuovi nati a partire dal 1° gennaio 2024 e con almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, gli importi sono:

ISEE minorenni fino a 40.000 euro Importo: Fino a 3.600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro)

ISEE minorenni superiore a 40.000 euro ovvero in caso di assenza di ISEE minorenni oppure ISEE recante omissioni e/o difformità Importo: Fino a 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro).



Bonus asilo nido 2024, perché affrettarsi con la domanda

Il riconoscimento del beneficio non è automatico. Il genitore che ha pagato le rette e intende avere il contributo deve fare domanda bonus asilo nido 2024 con una delle seguenti modalità:

tramite il servizio web disponibile sul sito INPS e denominato “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”. Per accedere è necessario autenticarsi preventivamente tramite credenziali SPI, CIE o CNS

istituti di patronato.

Nella richiesta bisogna indicare anche la modalità in cui si intende ricevere il pagamento, scegliendo tra: bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale o carta prepagata con IBAN, accredito conto corrente estero Area SEPA.

I primi pagamenti del bonus asilo nido 2024 inizieranno dal 2 aprile prossimo. La possibilità di fare richiesta è fino al 31 dicembre 2024. Ad ogni modo, l’INPS liquiderà le domande fino alla disponibilità delle risorse. Esauriti i fondi, le domande non soddisfatte saranno messe in stato di attesa. Nel senso che saranno poi soddisfatte solo laddove si libereranno nuovi fondi per l’anno in corso. Dunque, meglio affrettarsi a fare domanda per non rischiare di trovarsi in detta condizione.

