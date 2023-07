Dichiarazione IMU, è tempo di tardiva: bastano 5 euro per mettersi in regola

Il 30 giugno 2023 segnava la doppia scadenza per la dichiarazione IMU. Andava presentata la Dichiarazione IMU 2023 (anno d’imposta 2022) ed andava presentata (per effetto della proroga) anche la Dichiarazione IMU 2022 (anno d’imposta 2021).

Ricordiamo che il 30 giugno è la scadenza ordinaria per questo adempimento. La normativa vigente in materia di questo tributo, infatti, prevede che la dichiarazione è da farsi entro la fine del mese di giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

Quindi, la Dichiarazione IMU 2022 (anno d’imposta 2021) andava presentata, secondo la scadenza ordinaria, entro il 30 giugno 2022. È però intervenuta una doppia proroga, dapprima al 31 dicembre 2022 e poi al 30 giugno 2023 (decreto Milleproroghe).

Quando scatta l’obbligo

L’adempimento in questione non è sempre obbligatorio. È da farsi solo laddove si rientra in una delle seguenti ipotesi:

nell’anno d’imposta di riferimento gli immobili posseduti sono stati oggetto di riduzione IMU

il comune non dispone di tutte le informazioni necessarie per poter determinare correttamente il tributo dovuto dal contribuente.

Quindi, ad esempio, la Dichiarazione IMU 2023 è obbligatoria se nel 2022 l’immobile è divento di interesse storico o artistico oppure è stato ceduto in comodato tra genitori e figli. In questi casi c’è lo sconto IMU del 50%.

Trovi qui i casi in cui è obbligatoria la Dichiarazione IMU.

Dichiarazione IMU, la tardiva limita i danni: bastano 5 euro

Chi, obbligato alla Dichiarazione IMU 2023 e/o alla Dichiarazione IMU 2022, avesse saltato la scadenza del 30 giugno ancora nulla è perduto.

Non si configura, infatti, omissione dichiarativa se l’adempimento è fatto entro i 90 giorni successivi. Pertanto, entro il 28 settembre 2023. Il tutto, però non senza sanzione. Occorre pagare una sanzione pari a 1/10 di quella minima prevista dal comma 775 della legge n. 160 del 2019. Ossia 1/10 di 50 euro (5 euro).

Laddove, invece, si lascino passare anche i 90 giorni senza presentare la dichiarazione, allora si configurerà omissione e scatterà la sanzione piena di cui al menzionato comma 775.

La sanzione è per singola dichiarazione. Dunque, se ad esempio se non si è presentata la Dichiarazione IMU 2023 e nemmeno quella 2022, presentandole entrambe entro il 28 settembre 2023 si dovrà pagare una sanzione di 10 euro (5 euro per ognuna).

Per completezza, ricordiamo, che l’adempimento va fatto al comune in cui si trovano gli immobili oggetto di imposta.

Riassumendo…