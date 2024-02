Dopo il Modello di Dichiarazione IVA 2024 e Modello 770/2024, l’Agenzia Entrate approva e pubblica la versione definitiva anche degli altri modelli dichiarativi aventi ad oggetto l’anno d’imposta 2023. In particolare si tratta di:

Modello Redditi Persone Fisiche 2024

Modello IRAP 2024

Modello Redditi SC 2024

Modello Redditi SP 2024

Modello Redditi Consolidato Nazionale e Mondiale 2024

Modello Redditi ENC 2024.

Una novità assoluta rispetto agli altri anni è nella scadenza di presentazione anticipata.

Le novità sulla scadenza (e non solo)

Quest’anno potranno accedere alla Dichiarazione redditi precompilata anche i titolari di partita IVA persone fisiche.

L’accesso potrà avvenire dal 30 aprile 2024. Ad oggi non accora è noto sapere da quando la dichiarazione potrà essere accettata, modificata e inviata.

Novità per i tempi di presentazione. La scadenza per il Modello Redditi Persone Fisiche non è al 30 novembre bensì anticipata al 15 ottobre (dal 2025 sarà al 30 settembre). Resta ferma la scadenza del 30 settembre per chi fa la dichiarazione redditi con il Modello 730.

Stessa scadenza del Modello Redditi Persone Fisiche anche per il Modello Redditi SP (società di persone). Per il Modello Redditi SC (società di capitali), per quest’anno la scadenza è il giorno 15 del 10° mese successivo alla chiusura per periodo d’imposta. Dal prossimo anno sarà l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.

Dichiarativi 2024 (anno d’imposta 2023): il calendario di presentazione

A questo punto, dopo la pubblicazione degli altri dichiarativi fiscali 2024 aventi ad oggetto l’anno d’imposta 2023, questo il calendario di presentazione (al netto di proroghe future):

Modello IVA/2024 – 30 aprile

730/2024 – 30 settembre

Modello Redditi Persone Fisiche 2024 – 15 ottobre

Modello Redditi SP 2024– 15 ottobre

Modello Redditi SC 2024 – 15 ottobre

Modello IRAP 2024 – 15 ottobre

Modello 770/2024 – 31 ottobre.

Ai precedenti aggiungiamo il Modello CU/2024 da inviarsi all’Agenzia Entrate entro il 18 marzo 2024 (il 16 è sabato) e da consegnare al lavoratore entro la stessa predetta data. Se, tuttavia, si tratta di CU/2024 non necessarie al fisco per predisporre la dichiarazione precompilata dei contribuenti, l’invio all’Agenzia Entrate può farsi anche entro il 31 ottobre 20234, fermo restando la consegna al lavoratore entro il 18 marzo.

Riassumendo