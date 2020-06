Detrazioni fiscali e incentivi per lo smartworking: quali spese si possono scaricare

Sempre più persone, non solo autonomi ma anche dipendenti, stanno continuando a lavorare da casa in modalità smartworking nella fase 2 della gestione della pandemia Covid-19. In che modo questo ha effetto sulle detrazioni fiscali per i lavoratori? Valgono le stesse anche per chi lavora da casa?

Alcune Regioni si sono organizzate prevedendo detrazioni fiscali per lo smartworking specifiche. Proprio per andare incontro alle aziende in questo delicato periodo di ripartenza post lockdown.

Agevolazioni fiscali per lo smartworking nel Lazio

Possono applicare le imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio nonché i titolari di partita IVA operanti nel Lazio e che non siano già intestatari di un piano regolamentato di smart working. In altre parole la misura riguarda i dipendenti che rientrano nelle seguenti tipologie contrattuali: contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (indipendentemente che siano assunti full time o part time);

contratto di apprendistato (ai sensi del D.Lgs. 81/2015);

soci-lavoratori di cooperative (anche se non partecipanti agli utili). Alla luce di questo chiarimento restano esclusi: tirocinanti;

collaboratori d’impresa;

lavoratori con contratto di somministrazione;

lavoratori con contratto di lavoro intermittente;

titolari di impresa e i componenti dei Consigli di Amministrazione. L’aiuto consiste in un contributo a fondo perduto. L’importo, variabile in base al tipo di azione e al numero di dipendenti, può andare da 7.500 euro a 22.500 euro. Per quanto riguarda il tipo di azione si chiarisce che AZIONE A : vi rientrano servizi di consulenza e formazione miranti all’adozione di un piano di smart working con corrispondente accordo aziendale o regolamento approvato e reso noto nella bacheca e nella intranet aziendale;

: vi rientrano servizi di consulenza e formazione miranti all’adozione di un piano di smart working con corrispondente accordo aziendale o regolamento approvato e reso noto nella bacheca e nella intranet aziendale; AZIONE B: acquisto di “strumenti tecnologici” funzionali all’adozione del progetto di smart working (facoltativa).

Sul fronte soggettivo si prevede che: