La detrazione spese sanitarie rappresenta un importante strumento di sostegno economico per i cittadini, consentendo di alleggerire il carico fiscale associato alle spese mediche.

In Italia, è possibile detrarre dall’IRPEF il 19% delle spese sanitarie sostenute nell’arco dell’anno fiscale, a condizione che superino una certa soglia (c.d. franchigia). Questa detrazione è applicabile a una vasta gamma di spese, inclusi i farmaci prescritti, le visite specialistiche, gli interventi chirurgici, l’acquisto di dispositivi medici, ecc.

Dalle spese sostenute a partire dal 2020, lo sgravio fiscale è solo se il pagamento risulta fatto con strumento tracciabile.

Nella detrazione il contante è solo per pochi

A tale regola è prevista qualche eccezione. È fondamentale conservare la documentazione che giustifica la spesa (fattura, ricevuta fiscale o c.d. scontrino parlante).

Nella detrazione spese sanitarie quelle che hanno maggior peso sul bilancio familiare sono quelle relative all’acquisto di farmaci, di dispositivi medici (ad esempio occhiali da vista), prestazioni specialistiche (dentista, oculista, ginecologo, ecc.) ed esami di laboratori (analisi del sangue, radiografie, risonanza magnetica, ecc.).

Alcune categorie di spese, come quelle relative agli interventi estetici non necessari dal punto di vista medico, non sono detraibili. Al contrario, come dice l’Agenzia Entrate nei chiarimenti oneri detraibili (Circolare n. 14/E de 2023) le spese per trattamenti ritenuti essenziali per il mantenimento o il recupero della salute sono pienamente riconosciute ai fini della detrazione.

In merito alle modalità di pagamento, restano detraibili anche se pagate in contanti solo le spese riferite ad:

acquisto di medicinali (anche omeopatici)

acquisto di dispositivi medici

prestazioni ricevute presso strutture pubbliche

prestazioni ricevute presso strutture private accreditate al SSN (servizio sanitario nazionale).

La detrazione spese sanitarie spetta anche per quelle che il contribuente paga per conto di un suo familiare a carico.

Trovi qui la checklist spese detraibili e deducibili pagate per il familiare a carico.

La franchigia di 129,11 euro nella detrazione spese sanitarie

Lo sgravio fiscale è per cassa.

Dunque, nel 730/2024 si detraggono gli oneri “pagati” nel 2023. Come detto in premessa la detrazione spese sanitarie si applica oltre una franchigia. Detta franchigia è fissata a 129,11 euro.

La franchigia deve applicarsi sul totale delle spese sanitarie sostenute nell’anno d’imposta. Quindi, se ad esempio, nel 2023 il contribuente ha solo spese per scontrini sostenute per sé e per i propri familiari a carico pari ad euro 100 complessivi, questi non ha diritto ad alcuna detrazione. Se, ha fatto solo spese per acquisto di medicinali pari a 1.000 euro, la detrazione 19% sarà applicabile sulla differenza tra 1.000 euro e 129,11 euro. Stessa cosa nel caso in cui, ad esempio, il contribuente ha sostenuto:

acquisto medicinali 100 euro

acquisto dispositivi medici 200 euro

prestazioni specialistiche 600 euro

totale spese sanitarie = 900 euro

In tal caso la detrazione spese sanitarie 19% sarà sulla differenza tra 900 euro e 129,11 euro. In altri termini la franchigia si applica sul totale delle spese “pagate” nell’anno d’imposta e non sull’importo della singola tipologia di spesa.

La franchigia di 129,11 euro si applica anche sulla detrazione spese veterinarie.

Riassumendo