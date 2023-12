Terzo e ultimo click day per il decreto flussi 2023. Si apre oggi, 12 dicembre (ore 9:00) la finestra dedicata alla regolarizzazione dei lavoratori stagionali. Si fa, dunque, seguito ai due precedenti, ossia, quello del 2 dicembre 2023 e del 4 dicembre 2023.

L’iter permette, ai datori di lavoro, di mettere a norma, alle proprie dipendenze, i lavoratori destinati all’occupazione non stagione, stagionale e quelli del settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.

Il programma è triennale (2023, 2024 e 2025) ed è previsto dal DPCM 27 settembre 2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2023).

136.000 unità lavorative per il 2023

151.000 lavoratori per il 2024

165.000 unità per il 2025.

I tre blocchi del 2023

Interessa un totale di 452.000 nuovi ingressi, così ripartiti:

Per il decreto flussi 2023, le 136.000 unità non comunitarie da regolarizzare sono ripartire in tre blocchi, a ciascuno dei quali è stato dedicato un click day. Questa la suddivisione:

52.770 ingressi per lavoro subordinato non stagionale (click day 2 dicembre 2023)

ingressi per lavoro subordinato non stagionale (click day 2 dicembre 2023) 680 ingressi per lavoro autonomo (click day 4 dicembre 2023)

ingressi per lavoro autonomo (click day 4 dicembre 2023) 82.550 ingressi per lavoro subordinato stagionale (click day 12 dicembre 2023).

In realtà la procedura di emersione si è aperta il 30 ottobre 2023. Da quella data, e fino al 26 novembre 2023, è stato possibile precompilare la domanda dal “Portale Servizi ALI”.

Decreto flussi 2023, fino al 31 dicembre l’invio domande

Dalle ore 9:00 di oggi 12 dicembre 2023 è possibile inviare le domande per regolarizzare il terzo blocco, ossia gli 82.550 lavoratori da assumere per lavoro subordinato stagionale. Oggi si apre la finestra temporale. Una finestra che resterà “open” fino al 31 dicembre 2023, per tutti i tre click day.

Questo significa che fino a quella data sarà possibile inoltrare domanda.

Si tenga, tuttavia, presente che se la richiesta non dovesse rientrare in quota in base all’ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso “La pratica risulta al momento non in quota”.

L’invio della domanda per il decreto flussi 2023 è mediante la piattaforma https://portaleservizi.dlci.interno.it/. Qui, è necessario autenticarsi con credenziali SPID oppure CIE (carta identità elettronica).

