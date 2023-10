Saranno ben 3 le giornate dedicate al click day per il nuovo decreto flussi. L’opportunità si presenta per regolarizzare lavoratori stranieri dietro pagamento del relativo contributo di emersione.

Diverse sono le figure regolarizzabili e ogni click day sarà dedicato a una specifica categoria. Il primo giorno sarà il 2 dicembre a cui poi seguirà la giornata del 4 dicembre e quella del 12 dicembre.

Il piano triennale per la regolarizzazione

Con il DPCM 27 settembre 2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2023), il legislatore italiano ha previsto una programmazione triennale 2023 – 2025 per i flussi di lavoratori stranieri da poter far entrare e regolarizzare.

In totale si prevedono 452.000 ingressi fino al 2025, di cui:

136.000 unità per l’anno 2023;

per l’anno 151.000 unità per l’anno 2024;

per l’anno 165.000 unità per l’anno 2025.

Sono queste, dunque, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato da qui a tre anni per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo.

Decreto flussi, i tre click day del 2023

Il decreto flussi per le unità lavorative 2023 prevede 3 giorni di click day. Si inizia il giorno 2 dicembre 2023 in cui è possibile fare domanda per regolarizzare 25.000 lavoratori subordinati non stagionali previsti in arrivo dai 35 Paesi con cui l’Italia ha già specifici accordi di collaborazione (come ad esempio, Albania, Tunisia e Ucraina).

Poi sarà il turno degli altri non stagionali cittadini di altri Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria (ad esempio Venezuela). In tal caso il click day è per il 4 dicembre.

Infine, il terzo e ultimo click day ci sarà il giorno 12 del mese di dicembre dedicato ai lavoratori stagionali (82.000 unità)

Una nuova Circolare dei Ministeri dell’Interno, del Lavoro, dell’Agricoltura e del Turismo, sentiti gli Esteri, dovrà definire ulteriori disposizioni attuative di questa edizione del decreto flussi.

