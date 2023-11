Come sarà calcolato e chi potrà beneficiare del bonus elettrico 2024? Una domanda che si pongono tante famiglie che sperano di poter usufruire di tale misura.

Come canta Jovanotti: “Questo è l’ombelico del mondo, è qui che nasce l’energia. Centro nevralgico del nuovo mondo, da qui che parte ogni nuova via. Dalle province del grande impero, sento una voce che si sta alzando, questo è l’ombelico del mondo e noi stiamo già ballando”. Proprio l’energia elettrica può essere considerata l’ombelico di ogni abitazione.

Grazie ad essa, infatti, abbiamo la possibilità di accendere la luce e far funzionare i vari elettrodomestici a nostra disposizione. Tutto ciò comporta dei consumi che vanno a determinare l’importo finale delle bollette da pagare. Quest’ultime pesano enormemente sulle tasche delle famiglie italiane che, a causa della crisi economica in atto, riscontrano spesso grosse difficoltà a fronteggiare le varie spese. Al fine di offrire un valido aiuto alle persone finanziariamente più disagiate, il governo ha deciso di mettere a disposizione varie agevolazioni, come ad esempio il bonus elettrico 2024.

Da 46 a 71 euro, come sarà calcolato il bonus elettrico 2024 e la platea beneficiari

Il Consiglio dei Ministri ha di recente approvato la Manovra 2024 del valore pari a circa 24 miliardi di euro che vede coinvolti anche gli stipendi. Varie le misure messe in campo dal Governo che, per il prossimo anno, intende confermare anche il bonus contro il caro bollette. Entrando nei dettagli, come si evince dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze:

“si stanziano risorse per il rifinanziamento del contributo straordinario per il caro energia e il bonus sociale elettricità (200 milioni di euro) per sostenere le fasce più deboli della popolazione nel primo trimestre dell’anno prossimo, il trimestre nel quale i consumi di energia sono più rilevanti”.

Ma chi potrà beneficiare di tale agevolazione? Ebbene, al momento non vi sono informazioni certe in merito.

Si resta infatti in attesa di capire se ad aver diritto a tale contributo sarà la platea del bonus ordinario che prevede un. Oppure se il bonus sarà rivolto ai nuclei famigliari con, così come modificato dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. A seconda del limite Isee di riferimento, ovviamente, cambierà anche il numero di beneficiari.

Entrando nei dettagli, in presenza di un tetto Isee pari a 9.350 euro, i destinatari sarebbero 2,8 milioni. Quest’ultimi potrebbero beneficiare mediamente di un contributo dal valore pari a 71 euro. Se, invece, dovesse essere fissato il limite di 15 mila euro, i potenziali destinatari sarebbero circa 4,3 milioni. In quest’ultimo caso il valore del contributo scenderebbe a quota 46 euro. Non dovrebbero essere apportate modifiche, invece, alle modalità di ottenimento del contributo.

Per accedere a tale agevolazione, infatti, non occorrerà presentare alcuna richiesta. Sarà riconosciuta in automatico ai nuclei famigliari aventi diritto. Il tutto a patto che i soggetti interessati provvedano a presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica, ovvero la DSU. Quest’ultima, è bene ricordare, necessaria per ottenere l’Isee. Si resta comunque in attesa del testo definitivo della Legge di Bilancio 2024 per capire chi e come potrà effettivamente beneficiare del bonus elettrico e relativo importo.