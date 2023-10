Anche la legge di conversione del decreto Omnibus (decreto-legge n. 104 del 10 agosto 2023) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e divengono, dunque, definitive le misure. Tra questa l’obbligo di comunicare all’Agenzia Entrate i crediti inutilizzati derivanti da operazioni di cessione nel campo dei bonus edilizi.

In sintesi la comunicazione dovranno farla i cessionari che hanno in pancia crediti che sono rimasti senza utilizzo. E parliamo sia di crediti derivanti da sconto in fattura sia di quelli derivanti da cessione del credito.

La sanzione è 100 euro

Per adesso, la norma si limita a stabilire i tempi entro cui fare la comunicazione dei crediti inutilizzati.

La novità si applica dal 1° dicembre 2023. L’adempimento deve farsi entro il 30° giorno successivo a quello in cui si viene a conoscenza dell’evento che ha determinato l’impossibilità dell’utilizzo del credito stesso.

Tuttavia, si stabilisce che se la conoscenza dell’evento che ha causato l’impossibilità ad utilizzare il credito è anteriore al 1° dicembre 2023, la comunicazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 2 gennaio 2024.

L’omissione o il ritardo della comunicazione è punito con l’applicazione di una sanzione di 100 euro.

Crediti inutilizzati, quali vanno comunicati?

In merito all’ambito applicativo, la legge sull’obbligo di comunicazione crediti inutilizzati (art. 25 decreto Omnibus) per adesso si limita a dire che l’obbligo non sussiste, laddove il mancato utilizzo dipende dal decorso dei termini utili per la fruizione.

In attesa del provvedimento dell’Agenzia Entrate che dovrà definire le modalità attuative della misura, è possibile ritenere che il legislatore, per l’obbligo in esame, abbia voluto riferirsi, ad esempio, ai crediti inutilizzati a causa

dell’incapienza fiscale del cessionario

di sequestro impeditivo

di errori commessi nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate della relativa cessione.

Altra precisazione doverosa è che la comunicazione interessa i crediti inutilizzati provenienti da sconto o cessione di tutti i bonus casa, quindi, non solo superbonus ma anche bonus ristrutturazione, ecobonus ordinario, sismabonus ordinario, bonus facciata, installazione colonnine di ricarica, bonus barriere architettoniche 75%.

