Congedo straordinario e residenza temporanea Legge 104: è obbligatorio cambiare il medico di base?

“Noi non abitiamo delle regioni. Noi non abitiamo nemmeno la Terra. Il cuore di coloro che amiamo è la nostra vera casa“, affermava Christian Bobin. In effetti non sono le quattro mura di una struttura a essere la nostra casa, bensì il posto in cui possiamo essere sempre noi stessi, al fianco delle persone a noi care. Peccato che alle prese con i vari impegni quotidiani possa capitare a tutti, prima o poi, di avvertire quasi un senso di smarrimento.

Quest’ultimo causato dalle difficoltà che si riscontrano nel riuscire a conciliare gli impegni della vita privata con quelli professionali. Lo sanno bene le persone che si ritrovano a prestare assistenza a un famigliare con disabilità, che possono essere costretti in determinati casi a doversi assentare per un lungo periodo di tempo da lavoro.

Legge 104, permessi e congedo straordinario

Ebbene, i soggetti che devono assistere un famigliare con handicap grave e non autosufficiente hanno diritto di usufruire dei permessi 104 e del congedo straordinario.

Nel primo caso si ha diritto a tre giorni di permessi retribuiti al mese che possono essere frazionati anche a ore. Per quanto concerne il congedo straordinario, invece, è possibile assentarsi dal posto di lavoro per un periodo massimo pari a due anni.

Possono beneficiare di tali agevolazioni i genitori, il coniuge, il convivente in caso di unione civile, parenti e affini entro il 2° grado oppure, in casi particolari, anche fino al 3° grado. Quest’ultimi possono richiedere di usufruire dei permessi Legge 104 o congedo straordinario se i soggetti prima citati risultano invalidi, abbiano almeno 65 anni o siano deceduti.

Residenza temporanea: è obbligatorio cambiare il medico di base?

Come riportato sul sito dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per poter usufruire del congedo straordinario:

“La convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità deve essere instaurata entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e deve essere conservata per tutta la durata dello stesso”.

Per poter beneficiare del congedo straordinario, quindi, il lavoratore interessato deve vivere sotto lo stesso tetto del famigliare a cui presta assistenza.

“Per la concessione di permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 occorre riferirsi alla residenza della persona, mentre non è possibile considerare il domicilio. Al fine di agevolare l’assistenza della persona disabile, l’amministrazione può considerare anche la dimora temporanea attestata però mediante la relativa dichiarazione sostitutiva”.

La convivenza, è bene sottolineare, è accertata dalla residenza. In tale ambito è possibile optare per la cosiddetta residenza temporanea. Come si evince dal sito del Ministro per la Pubblica Amministrazione , infatti:

Con il termine residenza temporanea si fa riferimento alla permanenza in un luogo per non più di 12 mesi a carattere non occasionale. A tal fine è necessario chiedere l’iscrizione al Registro dei residenti temporanei. Ma bisogna anche cambiare il medico di base? Ebbene, la risposta è no.

In base alla normativa vigente, infatti, non vi è alcun obbligo in merito. Se il cambio di residenza è temporaneo è possibile continuare ad avere il medico del Comune di residenza ordinaria. In caso di necessità, comunque, è possibile far affidamento al servizio di continuità assistenziale oppure alla guardia medica.