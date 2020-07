Concorso per infermieri e Oss in Veneto: requisiti e scadenza del bando

Bando di concorso per infermieri e Oss in Veneto. L’avviso è stato pubblicato dall’Azienda Zero che in questo modo ha risposto agli appelli di Uripa e Uneba, le due principali organizzazioni degli istituti assistenziali pubblici e privati in Veneto. Vediamo i dettagli del bando e la relativa scadenza, nonchè i requisiti necessari per inviare la candidatura.

Bando per infermieri e operatori socio sanitari in Veneto

Azienda Zero ha aperto un bando per reclutare Oss e infermieri da impiegare in strutture per anziani. Come ha sottolineato Manuela Lanzarin, assessore alla sanità e al sociale del Veneto: “L’avviso risponde agli appelli di Uripa e Uneba, le due principali organizzazioni degli istituti assistenziali pubblici e privati in Veneto, che da mesi segnalano le difficoltà che le strutture sanitarie devono affrontare dal punto di vista organizzativo e lamentano la carenza di almeno un migliaio di infermieri e di circa tre mila operatori sociosanitari”.

Per quanto riguarda i requisiti richiesti, gli infermieri devono possedere la laurea specifica o titolo equipollente, oltre che l’iscrizione all’albo. Per gli operatori socio sanitari, invece, si richiede la qualifica di operatore socio sanitario o titolo equipollente secondo la normativa vigente, i dettagli sui titoli di studio richiesti sono tutti disponibili sul bando di concorso. A poter partecipare al bando sono anche i cittadini stranieri che però devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Come inviare la candidatura e scadenza del bando

Gli interessati che vogliono partecipare al concorso ed essere inseriti nella lista apposita possono inviare l’adesione al bando fino al 30 settembre 2020 a questa email: [email protected] mentre per altre informazioni si può contattare il numero 041 2793593.

Trattandosi della formazione di elenchi, non sembrano essere previste prove. Si rimanda comunque a questa pagina per avere tutti i dettagli del bando in oggetto per infermieri e operatori socio sanitari in Veneto, i quali saranno gestiti a livello provinciale.

Leggi anche: Concorso RIPAM per 2133 funzionari amministrativi: scadenza e informazioni