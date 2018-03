Concorso Miur 2018: bandi per Funzionari e Dirigenti Amministrativi, scadenza domanda e informazioni

Il Miur ha pubblicato due bandi per 258 posti come Funzionari e Dirigenti Amministrativi. Vi avevamo già anticipato la notizia alcune settimane fa (Concorsi Miur 2018: in arrivo bandi per 258 Funzionari e Dirigenti) ma ora è arrivata la pubblicazione ufficiale secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 che aveva dato il via libera al MIUR per le nuove assunzioni nella Scuola e il piano straordinario di reclutamento. I bandi pubblicati il 27 marzo sono due: Funzionario Amministrativo – Giuridico – Contabile e un bando per Dirigente Amministrativo.

Concorsi Miur, i posti a concorso e i requisiti richiesti

Nel dettaglio i nuovi concorsi Miur sono rivolti a 258 unità, di cui 253 per Funzionario, area III, posizione economica F1 e 5 posti in quello di Dirigente di seconda fascia. I candidati saranno assunti a tempo indeterminato e full time. Di seguito il numero preciso con la collocazione dei 253 inserimenti.

Numero 50 – Amministrazione Centrale (Roma);

Numero 7 – Abruzzo;

Numero 4 – Basilicata;

Numero 8 – Calabria;

Numero 19 – Campania;

Numero 10 – Emilia Romagna;

Numero 5 – Friuli Venezia Giulia;

Numero 9 – Liguria;

Numero 12 – Lazio,

Numero 30 – Lombardia;

Numero 7 – Marche;

Numero 4 – Molise;

Numero 16 – Piemonte;

Numero 15 – Puglia;

Numero 9 – Sardegna;

Numero 17 – Sicilia;

Numero 12 – Toscana;

Numero 5 – Umbria;

Numero 14 – Veneto.

Per poter inviare la candidatura è necessario possedere i seguenti requisiti: avere cittadinanza italiana o Ue o paesi terzi se previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97, godere dei diritti civili e politici, avere diploma di laurea, non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo. Tutti i requisiti completi, soprattutto per la posizione di Dirigente Amministrativo sono disponibili nel bando che vi linkiamo a fine pagina. Le prove verteranno su diritto costituzionale, diritto dell’unione europea, diritto amministrativo, diritto civile, contabilità pubblica, diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego, elementi di organizzazione del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e delle istituzioni scolastiche. E’ prevista anche una seconda prova scritta e una prova orale su materie della prova scritta e su diritto penale, con particolare riguardo ai delitti contro la pubblica amministrazione, diritto processuale civile e del lavoro etc.

Invio domande

Le domande vanno inviate entro il 27 aprile 2018. La candidatura può essere inviata utilizzando le procedure di identificazione telematica a questa pagina mentre per tutte le informazioni complete sul bando potete prendere visione cliccando su “bando”.

