Concorso Inps 2018: maxi bando per 967 posti, requisiti, scadenze e info prove

Nuove assunzioni da parte dell’Inps. E’ stato infatti pubblicato un nuovo maxi concorso per 967 posti posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1. Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2018 n° 34. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta e quali sono i requisiti per partecipare.

Concorso Inps 2018: maxi bando per quasi mille posti, i requisiti

Il concorso dell’Inps per 967 funzionari richiede la laurea magistrale o del vecchio ordinamento, che deve essere stata già conseguita al momento della scadenza della domanda. Per partecipare è necessario possedere dei requisiti in particolare, tra cui:

–laurea magistrale /specialistica o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento

-cittadinanza italiana o di un paese Ue in base a quanto comunicato nel bando

-idoneità fisica all’impiego

-godimento dei diritti civili e politici

-posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva

-non essere stati destituiti, licenziati o decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione

–non aver riportato condanne penali

Nel dettaglio, sono le seguenti le lauree accettate:

finanza(LM-16 o 19/S),

ingegneria gestionale (LM-31 o 34/S)

relazioni internazionali(LM-52 o 60/S)

scienze dell’economia (LM-56 o 64/S)

scienze della politica(LM-62 o 70/S)

scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63 o 71/S)

Scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM-76 o 83/S)

scienze economico-aziendali(LM-77 o 84/S)

scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81 o88/S)

scienze statistiche (LM-82)

metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi (48/S)

statistica demografica e sociale (90/S)

statistica economica finanziaria ed attuariale (91/S)

statistica per la ricerca sperimentale (92/S)

scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83)

servizio sociale e politiche sociali (LM-87)

programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali(57/S)

sociologia e ricerca sociale (LM-88)

sociologia (89/S)

metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali (49/S)

studi europei (LM-90 o 99/S)

giurisprudenza (LMG-01 o 22/S)

teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S)

Info su prove e scadenza domanda

Il concorso dell’Inps per 967 funzionari prevede una prova scritta e una prova orale. La prima prova prevede domande a risposta multipla inerenti alcune materie come bilancio e contabilità pubblica, pianificazione, programmazione e controllo e organizzazione e gestione aziendale, diritto amministrativo e costituzionale e diritto del lavoro e legislazione sociale. La seconda prova verte su quiz a risposta multipla su scienza delle finanze, economia del lavoro, diritto civile etc.

Qualora le domande superino la cifra di 10mila è prevista anche una prova preselettiva con quiz di logica o lingua inglese, informatica. La domanda va inviata entro le ore 16 del 28 maggio 2018. L’invio deve essere fatto telematicamente utilizzando Pin Inps, oppure il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), o anche la Carta nazionale dei servizi (Cns). Come si legge nel bando: “il candidato deve stampare la domanda protocollata, firmarla e consegnarla nel luogo e nel giorno stabilito per lo svolgimento della prima prova scritta, o dell’eventuale prova preselettiva, pena l’esclusione dal concorso”.

Il bando è disponibile a questo link

Leggi anche: Concorso Agenzia Dogane e Monopoli Bolzano 2018: bando per ingegneri, requisiti e scadenza

Per informazioni e/o chiarimenti e comunicati stampa scrivete a [email protected]

Ricordiamo che non selezioniamo Cv ma offriamo solo delucidazioni in merito alle offerte di lavoro riportate.

Condividi su