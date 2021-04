Concorsi Rai 2021: nuove assunzioni per tecnici laureati

Nuovi concorsi Rai per assunzioni presso le sedi della nota azienda. La Radiotelevisione Italiana, infatti, ha pubblicato alcuni bandi di concorso per tecnici e altre figure. Di seguito una panoramica sulle posizioni aperte.

Concorsi Rai 2021, le figure ricercate

Di tanto in tanto, la Rai pubblica dei concorsi per professori d’orchestra o altre figure. Attualmente è attivo un bando per tecnici laureati che saranno inseriti nell’area tecnico-produttiva a Roma, Napoli Torino e Milano. I candidati saranno assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. In merito ai requisiti necessari per inviare la candidatura si richiedono i seguenti:

-Possesso della cittadinanza italiana o straniera

– Età massima di 29 anni

-Non aver svolto un lavoro con le stesse mansioni presso un altro datore per un periodo superiore a 18 mesi

– Possesso di una laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni o Ingegneria Elettrotecnica o Informatica, Matematica, Fisica

-Patente B

-Non aver subito un licenziamento da parte della Rai

-Non aver già contratti con la Rai o altre Società che fanno parte del gruppo.

Come accennato, l’offerta di lavoro Rai prevede un’assunzione con contratto di apprendistato della durata di 36 mesi con una retribuzione annua lordo di 31mila euro fino a 38mila euro.

Per questa posizione i candidati possono inviare la candidatura entro il 14 maggio.

Sempre con la Rai è possibile candidarsi come Specialista della Produzione. Il concorso riguarda 35 persone da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante. I requisiti sono gli stessi del precedente concorso tranne il titolo di studio, per cui basta il diploma di scuola media e il possesso della patente di guida di categoria C o C1.

Come inviare la candidatura

I candidati interessati ai concorsi Rai hanno tempo fino all’8 giugno per inviare la domanda collegandosi alla pagina Rai Lavora con Noi.

In seguito sono previste delle prove scritte con test a risposta multipla, un colloquio tecnico e uno conoscitivo.

