Concordato preventivo: chi perde il lavoro è tenuto comunque a pagare le rate?

In caso di perdita di lavoro si è comunque tenuti al pagamento delle rate del concordato preventivo? Come canta Riccardo Cocciante con il brano Un nuovo amico: “Non farci caso tutto passa, hanno tradito anche me. Almeno adesso tu sai bene chi è. Piccolo grande aiuto, discreto amico muto. Il lavoro cosa vuoi che sia mai, un giorno bene, un giorno male, lo sai”. Come la sfera privata, anche quella professionale è caratterizzata da alti e bassi.

A momenti in cui tutto fila liscio l’olio possono seguire, purtroppo, periodi di difficoltà e viceversa.

Concordato preventivo biennale: in cosa consiste

Proprio in queste circostanze non bisogna abbattersi, bensì cercare di trovare la soluzione. Lo sa bene il governo che mette continuamente a disposizione delle misure volte ad agevolare la vita dei cittadini. Come ad esempio il

Grazie al concordato preventivo biennale è possibile stipulare un accordo con l’Agenzia delle Entrate al fine di definire in anticipo la base imponibile su cui calcolare le tasse per i due anni seguenti. A tal proposito si ricorda che i forfettari non hanno l’obbligo esplicito di mantenere una contabilità dettagliata attraverso cui registrare i costi. Coloro che decidono di aderire al concordato, però, perdono di fatto tale semplificazione. Questo perché è previsto che entro il 15 marzo di ogni anno l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei programmi informatici per acquisire determinati dati necessari all’elaborazione della richiesta.

Tra questi si citano i costi di esercizio. Ne consegue che anche i forfettari che decidono di aderire al concordato preventivo biennale hanno l’obbligo di tenere una contabilità sui costi, onde evitare di pagare più tasse del dovuto. Questo potrebbe succedere poiché l’Agenzia delle Entrate non considererebbe i costi sostenuti per svolgere l’attività e pertanto finirebbe per determinare un reddito più alto. Se tutto questo non bastasse, nel caso in cui il Fisco rilevasse delle incongruenze, i soggetti interessati potrebbero essere esclusi dal concordato preventivo biennale.

Concordato preventivo: chi perde il lavoro è tenuto comunque a pagare le rate?

Il contribuente che opta per il concordato biennale ha l’obbligo di pagare le imposte stabilite nell’accordo con l’Agenzia delle Entrate a prescindere dal reddito effettivamente percepito.

Ne consegue che otterrà un guadagno se i redditi risultano superiori rispetto alle previsioni. Registrerà una perdita, invece, se i ricavi risulteranno inferiori.

Tra le condizioni ammesse si annoverano la chiusura o il cambiamento dell’attività; così come eventi straordinari che riducono il reddito al di sotto del 50% rispetto a quanto stabilito con il concordato. Entrando nei dettagli, in base a quanto si evince dall’articolo 4 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 giugno 2024, si può chiedere la cessazione del concordato nei seguenti casi: