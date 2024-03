Grazie a Paypal è possibile rateizzare il bollo auto? Come cantano Benji e Fede: “Le nostre litigate, ce le paghiamo a rate, dai. Adesso serve un posto un po’ meno caldo e una casa per noi soltanto e tu sai dov’è. Dimmi dove e quando”.

Oltre alle “litigate” è possibile pagare anche la tassa automobilistica a rate? Una domanda che si pongono molti automobilisti che sperano così di alleggerire un po’ il peso di tale tassa sulle proprie tasche.

Entro quando pagare la tassa automobilistica

Tutti coloro che hanno un mezzo devono pagare ogni anno il bollo auto.

“Primo pagamento: entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta l’immatricolazione. La targa viene registrata sui sistemi regionali alcuni giorni dopo l’immatricolazione. Da quel momento è possibile effettuare il pagamento online o presso i canali autorizzati. Il periodo tributario è di 12 mesi calcolati dal primo giorno del mese di immatricolazione. Anni successivi: entro l’ultimo giorno del mese in cui il veicolo è stato immatricolato”.

Non si può definire a priori l’importo della tassa automobilistica, poiché differisce a causa di tutta una serie di elementi come il tipo di veicolo, la potenza e la regione di residenza. Proprio quest’ultima prende le decisioni sulla tassa automobilistica, definendo modalità e tempistiche di riscossione. In genereNon mancano però le eccezioni. In Lombardia, ad esempio, come si legge sul sito della Regione

Se non si rispettano le scadenze si rischia di incorrere in pesanti sanzioni. Se avete dei dubbi, pertanto, si consiglia di rivolgersi agli uffici competenti della propria regione per ottenere informazioni in merito. In alternativa si può usufruire di servizi ad hoc, come quello disponibile sul sito dell’Aci per sapere a quanto ammonta il bollo auto da pagare e la scadenza da rispettare.

Con paypal il bollo auto si può pagare a rate?

Sempre attraverso il sito dell’Aci si può effettuare il pagamento. In alternativa si può pagare tramite il canale PagoPa, oppure recandosi presso uno dei centri autorizzati quali, ad esempio, le delegazioni ACI dislocate sul territorio o Poste Italiane.

In genere non è possibile pagare il bollo auto a rate. Negli ultimi anni, però, si è fatto largo uno strumento che permette di beneficiare di tale opportunità. Si tratta di Paypal, un meccanismo di pagamento digitale grazie a cui è possibile pagare a rate importi compresi tra i 30 euro e i 2 mila euro.

A tal fine si deve eseguire l’accesso sull’applicazione IO e scegliere Paypal come strumento di pagamento preferito. Si può optare per Paypal anche se si decide di effettuare il pagamento sul sito dell’Aci o altri enti che sono autorizzati alla riscossione della tassa automobilistica e aderenti a PagoPa.

È sufficiente scegliere l’opzione “Paga in 3 rate” che, come facilmente intuibile, consente di effettuare il pagamento in tre rate. Il tutto senza dover sostenere interessi o costi aggiuntivi. La prima rata viene riscossa immediatamente. Le altre due, invece, nei mesi successivi, con addebito diretto sulla carta di credito o sul conto corrente collegato al proprio account Paypal.