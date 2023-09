Come scaricare il QR code del bonus trasporti

“La rivoluzione digitale è tale perché la tecnologia è divenuta un ambiente da abitare, una estensione della mente umana, un mondo che si intreccia con il mondo reale e che determina vere e proprie ristrutturazioni cognitive, emotive e sociali dell’esperienza, capace di rideterminare la costruzione dell’identità e delle relazioni, nonché il vissuto dell’esperire”, afferma Tonino Cantelmi. La tecnologia, in effetti, ricopre un ruolo sempre più importante nelle nostre vite.

Diversi sono i dispositivi a nostra disposizione, da poter utilizzare negli ambiti più disparati per semplificare le varie operazioni della vita quotidiana. Basti pensare a tutti coloro che lavorano in smart working o semplicemente fanno acquisti online. Ma non solo, il mondo digitale ha un ruolo sempre più importate anche quando si tratta di burocrazia. Lo sanno bene tutti coloro alle prese con il bonus trasporti, che per beneficiare di tale agevolazione devono scaricare un Qr code. Ecco come funziona.

Bonus trasporti, chi ha diritto all’agevolazione

A partire dallo scorso aprile è possibile presentare richiesta per il bonus trasporti. Si tratta di un contributo dal valore pari a massimo 60 euro per l’acquisto di abbonamenti per i trasporti pubblici. Ne hanno diritto i soggetti che presentano un Isee non superiore a 20 mila euro. Per ottenere ulteriori informazioni in merito, comunque, si consiglia di consultare il sito dedicato all’iniziativa. Qui, ad esempio, una nota informa i cittadini del fatto che:

“Non è possibile procedere con la richiesta del bonus trasporti per il momentaneo esaurimento della dotazione finanziaria prevista del Decreto Legge n. 5 del 14 gennaio 2023. Gli eventuali fondi residui, generati dal mancato utilizzo di bonus rilasciati nel mese di settembre 2023, saranno resi disponibili per nuove domande a partire dalle ore 8:00 del 1° ottobre 2023. La piattaforma resterà attiva fino all’esaurimento delle risorse”.

Una volta ultimata la procedura di richiesta del bonus sul sito messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili si deve attendere la relativa accettazione.

Come scaricare il QR code del bonus trasporti

Proprio in tale ambito giunge il quesito di un nostro lettore che a tal proposito ci chiede: “Buongiorno, a inizio settembre ho inoltrato la domanda per il bonus trasporti. Ho letto che per beneficiare di tale agevolazione devo acquistare l’abbonamento entro il mese stesso in cui ho richiesto e ottenuto il bonus, ovvero in questo caso entro fine settembre. Vi scrivo quindi per chiedervi come fare a sapere se la domanda è stata accettata e in caso di risposta affermativa come scaricare il voucher. Grazie in anticipo per la risposta”.

Ebbene, come giustamente sottolineato dal nostro lettore, per beneficiare di tale contributo è necessario comprare l’abbonamento nel mese stesso in cui si ottiene il riconoscimento del bonus. A tal proposito è bene sottolineare che viene preso in considerazione il momento di acquisto. L’abbonamento, però, può essere valido per un periodo successivo. A titolo di esempio, se comprato a settembre, l’abbonamento potrà partire da ottobre e così via. In ogni caso i soggetti interessati devono collegarsi alla piattaforma attraverso cui hanno inoltrato apposita richiesta per sapere se il bonus trasporti sia stato o meno accettato. A tal fine bisogna cliccare sulla voce “Entra come cittadino” sotto la sezione “Richiedi il Bonus” ed effettuare l’accesso attraverso le proprie credenziali SPID o Carta d’Identità Elettronica.

Una volta entrati, bisogna cliccare su “Visualizza Bonus” e sarà possibile sapere se la richiesta è stata accettata. In caso di risposta affermativa, sempre dalla stessa pagina è possibile scaricare il voucher con il QR code. Per svolgere tale operazione bisogna cliccare sul pulsante con la freccia verso il basso che si trova nell’ultima colonna intitolata “Azioni”. Parte così in automatico il download del voucher che può essere stampato o salvato sul proprio device.

Per beneficiare dello sconto fino a 60 euro, quindi, il QR code dovrà essere presentato in biglietteria oppure sul sito del Gestore scelto nel momento stesso in cui si effettua l’acquisto.