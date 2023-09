Bonus trasporti 2023, nuove domande al 1° ottobre

Le risorse destinate al bonus trasporti 2023 sono andate esaurite. Questo significa che, almeno per adesso, non è più possibile presentare nuove domande.

Il bonus trasporti, ricordiamo, è un voucher previsto per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Le due edizioni a confronto

Quella del 2023 è la seconda edizione dopo il 2022. Il contributo è pari al 100% della spesa sostenuta, per un massimo di 60 euro. Se, quindi, ad esempio, l’abbonamento costa 40 euro, il bonus è 40 euro. Laddove l’abbonamento costa 80 euro, il voucher è di 60 euro.

Il beneficio non è permesso a tutti. Per l’edizione bonus trasporti 2023, è stabilito che ne hanno diritto coloro che, con riferimento all’anno d’imposta 2022, hanno un reddito personale non superiore a 20.000 euro. Per il bonus trasporti 2022, invece, era richiesto un reddito personale del 2021 non superiore a 35.000 euro.

Bonus trasporti 2023, nuove domande solo ad ottobre

Il bonus trasporti 2023 è stato possibile chiederlo fino ad esaurimento delle risorse.

Ad oggi, 5 settembre 2023, tali risorse risultano esaurite. Quindi, non si possono fare nuove domande. Bisogna solo sperare che chi ha chiesto e ottenuto il bonus non lo utilizzi (quindi, non acquisti l’abbonamento).

Il voucher, infatti, deve essere utilizzato, acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione. Chi non utilizza entro tale termine lo perde e le risorse tornano disponibili al fondo.

Ecco, quindi, che il Ministero dei trasporti sul sito istituzionale dedicato al bonus trasporto fa sapere che

Non è possibile procedere con la richiesta del bonus trasporti per il momentaneo esaurimento della dotazione finanziaria prevista del Decreto Legge n. 5 del 14 gennaio 2023. Sarà possibile effettuare un nuovo tentativo di richiesta a partire dalle ore 8.00 del 1° ottobre 2023 per usufruire degli eventuali residui generati dal mancato utilizzo di bonus richiesti nel mese di settembre 2023.

Bisogna, dunque, aspettare il 1° ottobre 2023 per provare a fare domanda. Un nuovo click day bonus trasporti, dopo quelli dei mesi trascorsi. A questo proposito, ricordiamo che la domanda si fa tramite la piattaforma www.bonustrasporti.lavoro.gov.it. Bisogna autenticarsi con credenziali SPID, CIE (Carta identità elettronica) o CNS (Carta nazionale servizi). Regola dice che se bisogna fare domanda per i figli minori, questa deve farla il genitore indicando il codice fiscale del figlio, verificando, comunque, il requisito reddituale in capo al figlio stesso.

Riassumendo…