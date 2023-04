“Il calore del sole di maggio che si posa sulla pelle è come un bacio da lontano che ti ammorbidisce i pensieri. E tu sai che sta arrivando l’estate”, afferma Fabrizio Caramagna. Con l’avvicinarsi di maggio, in effetti, le temperature aumentano e ci prepariamo a dare il benvenuto ai mesi più caldi dell’anno. Un periodo particolarmente atteso sia da grandi che da piccini, che non vedono l’ora di tuffarsi in mare e trascorrere delle giornate all’insegna del relax mentre si viene baciati dal sole.

Oltre a iniziare a pianificare le vacanze estive, maggio è un mese molto atteso da tanti pensionati curiosi di scoprire se potranno beneficiare di un assegno più alto rispetto ai mesi passati. Per coloro che non ce la fanno più ad aspettare, pertanto, interesserà sapere che sapere prima l’importo della pensione di maggio è possibile. Ecco come fare.

Incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS

Attraverso la circolare numero 35 del 3 Aprile 2023, l’Inps ha reso noto che a breve verranno riconosciuti gli aumenti previsti dall’ultima legge di bilancio.

“per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni”.

Come sapere prima l’importo della pensione di maggio

Entrando nei dettagli, viene ricordato come l’articolo 1 della legge in questione affermi che, al fine di contrastare l’inflazione:

Le rivalutazioni in questione dovrebbero essere riconosciute proprio a partire dal mese di maggio.

Per questo motivo in molti desiderano sapere in anticipo l’importo delle pensioni del prossimo mese. Un’operazione, quest’ultima, che può essere svolta in modo facile e veloce suldell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

È sufficiente, infatti, utilizzare le proprie credenziali Spid, Cie o Cns per effettuare l’accesso al Fascicolo Previdenziale del cittadino. Qui sono disponibili le informazioni sulle pensioni a cui si ha diritto, compreso l’importo del trattamento che verrà erogato a maggio. In questo modo è possibile scoprire se l’aumento tanto atteso verrà già riconosciuto con il prossimo cedolino oppure bisognerà ancora attendere le prossime mensilità.