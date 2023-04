Quando pagano le pensioni di maggio e chi prenderà il doppio bonus

Per i pensionati l’arrivo delle pensioni di maggio sarà una manna dal cielo. Ogni mese, chi deve ricevere la pensione, aspetta con ansia il pagamento del cedolino e non è nemmeno difficile capire il motivo: i rincari e le spese quotidiane sono ormai pressanti anche per i pensionati per cui a volte non basta nemmeno la pensione mensile per andare avanti. Da maggio 2023, però, dovrebbe arrivare una lieta sorpresa ossia l’aumento della pensione per chi ha più di 75 anni e percepisce una pensione minima che arriva a 600 euro. Nei giorni scorsi, infatti, l’INPS aveva anticipato le rivalutazioni delle pensioni minime. Quindi intorno al 20 del mese, con la pubblicazione del cedolino, si saprà anche a quanto ammonta l’effettivo ricalcolo dell’assegno con gli arretrati relativi ai primi quattro mesi dell’anno.

Pensioni maggio, per chi arriva il bonus temporaneo per le pensioni minime

Insomma, oltre al pagamento delle pensioni, maggio sarà anche un mese importante per chi deve ricevere gli aumenti. La legge di bilancio, infatti, ha stabilito un bonus temporaneo per le pensioni minime.

Pagamento del cedolino, ecco il calendario per chi ritira in Posta

Si parte con l’1,5% per il 2023, che diventerà il 6,4% per chi ha almeno 75 anni, e del 2,7% nel 2024.L’assegno minimo ora si attesta a 563 euro, grazie alla rivalutazione di gennaio 2023 del 7,3% che con il bonus sale a 572,20 euro per chi ha meno di 75 anni e 599,82 euro per chi ha almeno 75 anni. L’Inps ha anche ricordato che si tratta dell’incremento massimo del trattamento minimo. Facendo, quindi, un esempio, se nel 2023 la pensione è di 300 euro, chi ha meno di 75 anni riceverà un aumento di 304,50 euro al mese mentre chi ha più di 75 anni riceverà un aumento di 19,290 al mese e quindi 319,20 euro.Gli altri pensionati hanno già ricevuto la perequazione del 7,3% tra gennaio e aprile. L’aumento definitivo, invece, ha visto un ritardo di 4 mesi per attendere l’aggiornamento dei sistemi dell’Inps.

Tornando ai pagamenti delle pensioni previsti per maggio, queste saranno pagate dal 2 maggio sia alle Poste che sul conto corrente. Il 1 maggio è festa e quindi i pensionati possono ritirare o ricevere la pensione dal 2 maggio. Chi la va a ritirare in Posta dovrà seguire questo calendario:

-A – B martedì 2 maggio 2023

-C – D mercoledì 3 maggio 2023;

-E – K giovedì 4 maggio 2023;

-L – O venerdì 5 maggio 2023;

-P – R sabato 6 maggio 2023 (la mattina);

-S – Z lunedì 8 maggio 2023.

Chi invece la ritira solitamente all’Atm potrà farlo direttamente il 2 maggio. Insomma, dal prossimo mese, per chi deve ricevere la pensione sono in arrivo alcune novità davvero importanti.