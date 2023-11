Chi ha un disabile (legge 104) a bordo del veicolo o se al volante c’è, comunque, un soggetto con disabilità, può fare benzina “servito” usufruendo dello stesso prezzo del self. In pratica, recandosi al distributore, ci si potrà fermare dal lato “self service”. Qui sarà chi ci lavora a erogare il servizio di rifornimento (benzina, gasolio, e altro) applicando lo stesso prezzo del self e non quello “servito”

Ciò significa godere, comunque, di uno sconto, visto che il rifornimento fai da te è dato ad un prezzo inferiore rispetto al servito.

In quest’ultimo, infatti, il prezzo praticato è maggiorato per tener conto del costo del personale addetto.

Si chiama iniziativa “self per tutti” ed esiste in Italia dal 2020. Vediamo, dunque, come e dove godere dello sconto.

Chi offre “self per tutti”

Lo sconto benzina 104 lo si trova, dal 1° febbraio 2020, solo presso i distributori aderenti all’iniziativa. Ad oggi, sono circa 450 impianti che aderiscono. Fanno capo a ENI, Q8 e Tamoil, associate ad UNEM (Unione energie per la mobilità).

Riconoscere il distributore che offre self per tutti è semplice. Esposto si trova il relativo logo che informa dell’adesione all’iniziativa.

I distributori che espongono il logo consentono agli automobilisti disabili che si fermeranno presso l’impianto di usufruire, durante l’orario di apertura, dell’assistenza del gestore anche presso le colonnine di distribuzione adibite al self-service. Ciò alle stesse condizioni previste per tale modalità di rifornimento.

Sconto benzina 104, come fare

Per accedere al servizio sconto benzina 104 è necessario che la persona con disabilità sia in possesso del proprio CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo), apposto sulla parte anteriore del veicolo, come previsto dall’attuale normativa in materia.

Deve trovarsi alla guida del veicolo stesso, ma impossibilitato, a causa della sua condizione di disabilità, ad effettuare il rifornimento in maniera autonoma. Il servizio è erogato anche se la persona con disabilità è a bordo del veicolo e a guidare sia altro soggetto.

L’importante è che ci sia il CUDE ( cartellino disabili ) a bordo del veicolo.

È possibile conoscere l’elenco dei distributori aderenti all’iniziativa, consultando l’elenco aderenti allo sconto benzina 104, con gli impianti divisi per Regione, Provincia e Comune.

Riassumendo