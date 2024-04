Per chi ha necessità di chiamare l’Agenzia delle Entrate per informazioni o assistenza fiscale, ci sono importanti aggiornamenti sui numeri di telefono che bisogna conoscere. A partire da oggi, lunedì 22 aprile 2024, sono attivati nuovi numeri per facilitare le comunicazioni sia da cellulare che dall’estero.

I nuovi numeri sono validi sia per le chiamate in entrata che per quelle in uscita, inclusa la possibilità di richiedere la funzione di richiamata da parte di un operatore. Chi ancora dovesse chiamare i vecchi numeri si imbatterà in un messaggio vocale che fornirà indicazioni sui nuovi recapiti.

Si tratta di un passo importante per migliorare l’accessibilità e l’efficienza del servizio clienti. E’ opportuno, quindi, assicurarsi di aggiornare i contatti e di tenere a mente i nuovi numeri per qualsiasi necessità fiscale o catastale.

Giorni e orari

In merito ai giorni e orari di contatto, il call center per chiamare l’Agenzia resta operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 17:00. Il contribuente troverà un operatore pronto a rispondere a tutte le domande riguardanti le questioni fiscali. Ad esempio, per chiarimenti su lettere di compliance e avvisi bonari.

Inoltre, un servizio dedicato alle questioni catastali è disponibile dalle 9:00 alle 13:00. È importante notare che quest’ultimo servizio è accessibile da tutti i distretti telefonici nazionali, ad eccezione della Valle d’Aosta e della provincia di Bolzano. Per questi territori, si consiglia di rivolgersi direttamente alle Direzioni provinciali o agli Uffici provinciali-Territorio.

Chiamare l’Agenzia Entrate: i nuovi contatti

Per chi deve chiamare l’Agenzia Entrate da fuori l’Italia, il nuovo numero da comporre è il +39 06.45.47.04.68. Questo cambio mira a rendere più agevole il processo di contatto per chi si trova all’estero. Invece, per chi chiama dall’Italia usando un telefono cellulare, il numero aggiornato è il 06.97.61.76.89. È essenziale aggiornare i contatti con questi nuovi numeri per evitare disagi.

Per le chiamate da un telefono fisso in Italia, il numero verde rimane invariato e sempre gratuito: 800.90.96.96.

Mentre le chiamate da rete fissa sono gratuite, quelle effettuate da un telefono cellulare o dall’estero comportano un costo che dipenderà dal piano tariffario del proprio operatore telefonico. È consigliabile verificare i dettagli del proprio piano per evitare sorprese.

Ricordiamo che chiamare l’Agenzia Entrate tramite call center non è l’unico modo per mettersi in contatto con l’Amministrazione finanziaria. Chi riceve un avviso bonario o lettera di compliance, ad esempio, può fornire documentazione e informazioni utili a chiarire la propria posizione tramite il canale CIVIS. Ciò può essere fatto direttamente o anche tramite intermediario incaricato (commercialista, consulente del lavoro, ecc.).

Riassumendo